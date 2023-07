Email it

Monte Plata. El empresario miembro de la Dirección Central, vicesecretario nacional de Finanzas y presidente de la Fuerza del Pueblo en el distrito municipal Don Juan, Graegory Catano, inscribió su precandidatura a diputado por la provincia de Monte Plata en esa organización política.



Bajo el lema “¡Ahora sí, Catano diputado!, el precandidato llegó al recinto de la Fuerza del Pueblo en una kilométrica caravana.



Cientos de seguidores le mostraron sus afectos y deseos de que les represente en el Congreso Nacional.

“Hoy me siento más que orgulloso de mi provincia y de mi partido que me dan la oportunidad de presentarme nuevamente como precandidato. Pero ahora con una estructura robusta y un trabajo político que nos coloca en primer lugar en esta ecoturística demarcación”, fueron las palabras de Catano.



Asimismo, el empresario expresó orgullo por cada uno de los dirigentes y compañeros de su partido.

“Para mí esto constituye un gran reto y un gran compromiso con mi provincia y mi líder Leonel Fernández. No le vamos a defraudar porque Dios mediante seremos el diputado más votado de la provincia Monte Plata”, enfatizó el aspirante a legislador.



Catano insistió en que su meta es contribuir desde el Congreso Nacional a someter proyectos de leyes en favor de Monte Plata, sus municipios, distrito municipales, parajes y de todas y todos los monteplatenses.

Finalmente, pidió a la multitud que le acompañó conformada por la mayoría de la estructura partidaria provincial, al igual que a todos los provincianos, a confiar en él darle su voto abrumador en los próximos comicios.