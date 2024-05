Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, viajará este miércoles 1 de mayo a Estados Unidos para supervisar el montaje de las próximas elecciones presidenciales y de diputaciones de ultramar.



Acompañarán a Jáquez los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir Chami Isa y Patricia Lorenzo Paniagua y los integrantes de la Mesa Técnica del Voto en el exterior, que está conformada por las direcciones de Elecciones, Informática, Voto en el Exterior y Partidos Políticos, así como también los directores de Comunicaciones, de Relaciones Internacionales y de Protocolo.



En cuanto a los encuentros que se llevarán a cabo, el jueves 2 de mayo la comisión se reunirá con la comunidad dominicana en Boston; en el Courtyard by Marriott- South, ubicado 63R Boston ST., MA 02125; el viernes en Filadelfia, en el Germantown Cricket Club, situado en el 411 W Manheim ST Philadelphia PA 19144; el sábado en New Jersey, en el Hotel Marriott, en el 80 Garden State Pkwy, Saddle Brook, NJ 07663 y el domingo en New York, en el Salón Constantino de la Facultad de Leyes de la Universidad de Fordham, ubicado en la 150 West 62 ND ST.



La institución presentará el avance del montaje para las elecciones del 19 de mayo en el exterior (presidenciales y diputaciones de ultramar) a la comunidad dominicana, medios de comunicación y delegados de las organizaciones políticas el avance del montaje electoral.



Reciben valijas



A propósito de la visita de esta comisión del a JCE para supervisar el montaje de las elecciones en el exterior, el director del Voto Dominicano en el exterior, Well Sepúlveda, informó que ayer la Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) de New York junto con las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE) y los partidos políticos están recibiendo las valijas que contienen los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión y el kit electoral.