El deterioro económico, las alianzas, un millón y medio que no votó en 2020 y la recomposición de los partidos

El país llega a las elecciones de 2024 en medio de cambios en la recomposición de los partidos políticos, impactos económicos por diversas circunstancias y una transición del liderazgo político, que generan dudas sobre el resultado de las elecciones de febrero y mayo de este año.



Aunque los principales bloques que compiten por el poder en las elecciones de este año vaticinan victorias a su favor, la realidad es que hay al menos cinco factores que se pueden identificar para sostener la tesis de la incertidumbre de hacia dónde estaría inclinada la simpatía de la mayoría de 8 millones 105 mil 151 votantes que están convocados a las urnas el 18 de febrero.



Desde el deterioro de la economía, la recomposición de los partidos que se ha agudizado tras la división del PLD, la abstención y características particulares que distinguieron a las elecciones de 2020 hasta la estrategia de alianza que han desarrollado el bloque de oposición y el oficialista, han generado cambios inesperados que impactan en las elecciones.



A todo esto hay que añadir, que también hay una recomposición del liderazgo político del país tras la era del PLD en el poder y el ascenso de Luis Abinader y el PRM al gobierno.



1 La economía. La economía se ha deteriorado por los efectos de la pandemia y otros factores como la guerra en Ucrania y otros conflictos internacionales debido a los cambios geopolíticos. El pasado año, según el Banco Central, el crecimiento económico alcanzaría solo el 2.5%, un promedio muy inferior a la constante de crecimiento que ha caracterizado la economía dominicana.



Además, la inflación ha sido constante desde el 2020, cuando el presidente Luis Abinader y el PRM asumieron las riendas del Estado.



La inflación se disparó de manera constante aunque para el año recién finalizado las autoridades del Banco Central anunciaron que se mantuvo en la meta de 4%. Sin embargo, la realidad es que la gente ahora compra más caro que antes de agosto de 2020 y al mismo tiempo hay menos circulante debido a las políticas monetarias para controlar la inflación.



2 Recomposición de los partidos. La composición de partidos como se había mantenido desde las elecciones de 2000 hasta 2016, varió. El cambio arrancó con la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el nacimiento exitoso del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En 2019, ocurrió la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y nació la Fuerza del Pueblo (FP). Del PLD además nació Justicia Social, de Julio César Valentín. Según todas las encuestas, la polarización por el poder se debate entre la FP y el PRM, los partidos más jóvenes del sistema.



Sin embargo, hay variables de los cambios en la recomposición de los partidos que se aclararán en las próximas elecciones. Se sabrá cuánto ha bajado el PLD del 37% que logró en las pasadas elecciones y el crecimiento de la FP.



También qué tanto se ha fortalecido el PRM en el poder, que ha logrado capitalizar parte de los dirigentes que han abandonado las filas del PLD y en menor medida de la FP.



El PRM también logró un acuerdo con Alianza País, que se había mantenido en tres elecciones como partido emergente con una votación de hasta un 1.83% en 2016, aunque en 2020 bajó a 0.96%. Históricamente los partidos en el poder se desgastan, por lo que habría que ver si el PRM realmente ha logrado fortalecerse.



3 Abstención de más de un millón en 2020.



En las elecciones de 2020, no votó entre un 13% y un 15% que históricamente acude a las urnas, lo que representa más de un millón de votantes. El padrón de 2020 fue de 7,529,932 y el de 2024 para mayo se proyecta en más de 8,111,654, lo que representa un crecimiento de 581 mil 722 nuevos electores.

Es decir hay alrededor de un millón 600 mil votantes que no participó en las votaciones de 2020 que habría que ver hacia donde se inclina en las elecciones de este año. Por ejemplo la diferencia total de votos entre el PRM y el PLD, que quedó en segundo lugar en 2020, fue de 617 mil 788 votos, por lo que esa cantidad de votantes haría la diferencia.



4 Las alianzas. La gran alianza opositora de tres partidos mayoritarios ha sido de los acontecimientos políticos de mayor impacto de cara a las elecciones de 2024.



La estrategia de entrada unifica el voto boschista que se dividió en 2020. Desde el oficialismo, el PRM ha logrado una gran alianza de 22 partidos minoritarios. El PRM logró sumar más unas 14 organizaciones entre las de nuevo reconocimiento y los que abandonaron al PLD y la FP. También a Alianza País con historial de partido independiente entre los emergentes.



Una variable que hay que considerar es el aporte de los aliados del PRM que no tienen cargos en el gobierno, que son la mayoría. Históricamente se ha evidenciado que el aporte electoral de la mayoría de los minoritarios depende de la capacidad de colocar sus cuadros en cargos en el gobierno, pero el PRM tiene 14 partidos aliados que no cuentan con cargos en el Estado. La misma situación de Dominicanos por el Cambio, de Eduardo Estrella.



5 El factor de la división de clase. Según la encuesta Greenberg publicada en diciembre del pasado año por el periódico Diario Libre, los más pobres sienten que este es un gobierno de ricos. Ese dato refleja el impacto que ha tenido el discurso de la oposición y propios dirigentes del PRM que acusan a la gestión de Abinader de ser un gobierno de popis.



De hecho, en más de una ocasión, Leonel Fernández ha enrostrado al gobierno del PRM que su gestión se olvida de los pobres. “Peña Gómez siempre fue un líder de los pobres en la República Dominicana, pero este es un Gobierno de los ricos y por esa razón se olvidan del nombre de José Francisco Peña Gómez”, dijo en el acto de proclamación como candidato del BIS. El PLD y su candidato presidencial, Abel Martínez, también han acusado al gobierno del PRM de popis y de olvidarse de los pobres.