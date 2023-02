El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, dijo confiar en que el candidato presidencial por esa organización, Abel Martínez, ganará los comicios de mayo de 2024.



Durante el acto de lanzamiento de la Escuela de Gobernanza Municipal del PLD, al que asistió Martínez, el exsenador por Monte Plata expresó: “Estoy convencido, Abel Martínez será presidente. No lo duden, pero va a depender del PLD, de Abel y de cada uno de nosotros y nosotras. No tengo dudas”.



Exhortó a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a trabajar por el partido y su candidato, Abel Martínez.



“Ya se está viendo cómo la gente va diciendo me equivoqué. Nos equivocamos. Solo tenemos, compañeros y compañeras, que trabajar”, aseguró, Mariotti, concitando la aprobación con el aplauso de los asistentes.



Sostuvo que la palabra es poderosa; pero los hechos pisan más duro y hablan más duro, por lo que se impone el trabajo sin descanso.



“Cuando ustedes escuchan a un gobierno tan empecinado y una fuerza política tan empeñada en generar una percepción es porque la realidad les está diciendo lo contrario”, dijo Mariotti haciendo alusión a las escuetas notas puestas a circular por el Gobierno en los medios de comunicación o las llamadas redes sociales. “Es que la realidad les está dando la cara al Gobierno y a su partido”, dijo.



Refirió que cuando el presidente Danilo Medina decidió reelegirse no tuvo necesidad de hacer encuestas fabricadas en escritorios de oficinas o en casas y amañadas, como las que, en la actualidad, hace el gobierno del PRM.



Recordó que el próximo domingo el PLD escogerá los titulares o las de seis secretarías pendientes para dejar conformado el cuadro directivo del PLD y continuar el trabajo.