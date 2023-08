Indefinición de alianza opositora afecta las aspiraciones de cientos de precandidatos por el rumbo de sus proyectos

Mientras el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) define la repostulación del presidente Luis Abinader y en breve tiempo anunciará las candidaturas para las plazas de la capital, la oposición sigue indefinida la concretización del frente opositor, un hecho que mantiene en el limbo cientos de candidaturas opositoras a nivel nacional.



Luego de varias semanas conversaciones sobre un frente opositor que encabezarían la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), las conversaciones lucen estancadas. La alianza o no de los tres partidos mayoritarios de la oposición impactan el escenario por la magnitud política de esa decisión en cualquier sentido.



Aunque históricamente, las candidaturas opositoras se definen primero que las del partido oficial, en esta ocasión no ha ocurrido así. El PRM avanza en la composición de su boleta y en plazas en las que no había definición como el Distrito Nacional, a lo interno del partido oficial se da como un hecho que la actual alcaldesa, Carolina Mejía, asumirá la candidatura, a pesar que había mantenido la incógnita sobre el tema.

Igualmente, el PRM postulará a Faride Raful, que será la vicepresidenta del Senado desde hoy, a la senaduría del Distrito Nacional. Ambas plazas fueron reservadas por el partido oficial.



El presidente Abinader informó el pasado domingo que competirá en su partido por la candidatura presidencial.



El gobernante tenía previsto hablar al país al cumplir los tres años de su gestión desde Pedernales, pero el discurso fue suspendido debido a la tragedia que vive San Cristóbal que ha provocado la muerte de diez personas, 11 desaparecidas.



¿Y el frente opositor “triple play”?



Los partidos FP y PLD llevan varias semanas en conversaciones para lograr un acuerdo para las elecciones de 2024 con la mediación de Miguel Vargas, presidente del PRD.



Los acuerdos habían avanzado y la pasada semana se estancaron al punto que llevaron a Vargas a emitir declaraciones a la opinión pública en las que negó su rol de mediador en las conversaciones entre verdes y morados. “Nosotros no estamos mediando. Nosotros (PRD) estamos trabajando ahora para el fortalecimiento y crecimiento del partido para presentar candidaturas que puedan ser exitosas en próximos procesos electorales”, dijo.



El tranque habría surgido por las grandes plazas en las que la FP se niega a hacer alianzas que impliquen el apoyo a otras organizaciones, pero el PLD habría exigido aportar las candidaturas para las alcaldías del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, las dos demarcaciones que concentran mayor cantidad de votantes para las elecciones de febrero.



El PLD y FP también habrían acordado apoyo del que quede en tercer lugar para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero el candidato presidencial del partido morado, Abel Martínez, insiste en que la candidatura del partido que obtenga menos votos en las municipales de febrero abandone la candidatura presidencial para dar respaldo al postulante de la organización más votada en los comicios municipales.



Mientras el tema de una posible alianza se mantiene indefinido, cientos de precandidatos del PLD y la FP mantienen en incertidumbre sus proyectos por la falta de certeza de lo que pueda ocurrir finalmente si las demarcaciones en las que aspiran entran en una negociación en el marco de esos acuerdos.



Cuestionado sobre quien obtendría ventajas de una alianza en febrero, el consultor político, Héctor Céspedes, sostuvo que aunque ambos partidos se necesitan para generar una victoria en mayo de 2024, al partido verde no le conviene hacer alianza en las grandes plazas.



“A la Fuerza del Pueblo de nada le sirve hacer una alianza, por ejemplo en Santiago, y que sus votos a nivel municipal se vayan al PLD, esos son votos menos para la Fuerza del Pueblo a nivel global y eso va a pesar definitivamente en las elecciones de mayo”, advirtió.



Agregó que el peso electoral de las dos organizaciones juntas es importante, pero que el peso de las dos organizaciones separadas no le sirve a la FP. “Se supone que Leonel es el Candidato que tiene más votos, esa alianza no le sirve a la FP, ¿por qué? porque le resta peso electoral en febrero; si Leonel hace una alianza en las plazas principales, como el gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, simplemente la FP va a llegar con un 20% o 25% menos de fuerza de votos que va a repercutir en números porque eso se lo van a restregar a Leonel, para el mes de mayo”, apuntó.



Cuestionado sobre si la indefinición de la alianza afecta a la oposición, respondió: “La indefinición de la alianza solo le conviene al PLD, porque al PLD hace ver débil a la Fuerza del Pueblo, hacen ver que es la Fuerza del Pueblo la que necesita al PLD, no al PLD a la Fuerza del Pueblo, cuando realmente los dos se necesitan si quieren ganar, la indefinición, le sirve al PLD y sus estrategias”.

PRM y oposición avanza alianzas con emergentes

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó ayer que Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio, encabezará la gran coalición de partidos y movimientos políticos aliados al PRM, de cara a las venideras elecciones. El PRM tiene una comisión de alianzas que ha avanzado conversaciones con unas 20 organizaciones políticas de las 35 reconocidas. En la oposición, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo han firmado con dos partidos reconocidos, PDI y el PQDC, además del movimiento Rebelde de Juan Hubieres. El PLD hasta el momento no ha informado de alianzas con organizaciones emergentes de cara a las elecciones municipales de febrero ni las de mayo de 2024.