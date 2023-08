El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, expresó que aún no se descarta la posibilidad de que Eduardo Estrella sea el candidato a senador por esa organización política en la provincia de Santiago.



El también delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral (JCE), aseguró que Estrella todavía no ha tomado una decisión definitiva en torno a si aspirará o no a senador por la ciudad de Santiago.



Olivares recordó que el PRM se reservó la candidatura a la senaduría de Santiago, por lo que llamó a no desesperarse, ya que el partido tiene hasta octubre para tomar la decisión de quién sería el candidato que ocupe esa posición.



Destacó que Eduardo Estrella es una figura del más alto nivel en Santiago y que alrededor de él está la decisión sobre si acepta finalmente la candidatura a senador por el Partido Revolucionario Moderno.



En relación a la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional, Olivares destacó que Carolina Mejía cuenta con una valoración superior al 80%, debido a la excelente gestión que ha desarrollado en la capital.



Dijo que está en la actual alcaldesa y el alto liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, que representan el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, decidir si Carolina será proclamada como candidata a la reelección en las elecciones programadas para febrero de 2024.



Olivares asegura que el PRM ganará la Alcaldía del Distrito Nacional con cualquier candidato, pero argumentó que no es lo mismo ganar con un 60% con Carolina Mejía que con un 50%, con otro aspirante.