Promesas de recogida de basura y presentación de los planes a ejecutar se destacan en discursos de alcaldes

Los 158 alcaldes y alcaldesas, y demás autoridades municipales de los diferentes partidos políticos electas el pasado 18 de febrero fueron juramentados ayer para el cuatrienio 2024-2028.



Promesas de recogida de basura, anuncio de nuevas obras, presentación de los planes a ejecutar e incidencias se destacaron en los discursos y toma de posesión de los gobernadores locales, cuya mayoría pertenece al oficialismo.



En total 3,849 autoridades asumieron sus posiciones para los próximos cuatro años: 1,164 regidores e igual número de suplentes; 735 vocales; y los alcaldes, directores distritales y sus respectivos suplentes, que suman 786 servidores públicos.



En ese sentido, la alcaldesa Carolina Mejía, quien repite en el cargo, presentó un ambicioso plan de obras y desarrollo para el Distrito Nacional, enmarcado en un compromiso renovado por el progreso y la mejora continua de la capital.



Durante su alocución, la secretaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM) resaltó tres ejes fundamentales que, según precisó, guiarán su gestión en los próximos cuatro años. El primero, orientado a una ciudad más organizada; el segundo, a una ciudad más humana; y el tercero, a una ciudad de futuro, estos son los tres ejes presentados por Mejía a principios de febrero.



La alcaldesa anunció ayer el inicio del Plan Drenaje 24-50 para mejorar la infraestructura de drenaje de la ciudad con la construcción de 270 imbornales en diferentes puntos, siendo esta una de las iniciativas más esperadas por los capitaleños.



También mencionó la construcción del Paseo 30 de Mayo; la rehabilitación del parque Enriquillo y su entorno; la ampliación del Malecón Deportivo; la construcción de un nuevo mercado en Los Guandules; la continuidad del programa “Parque para todos”, entre otras obras.



“Queridos capitaleños, el éxito de este segundo mandato está en nuestras manos, en las manos de todos; en primer lugar, en la participación de los munícipes en los diferentes proyectos de la ciudad; en segundo lugar, en el apoyo de los regidores que hoy inician sus funciones y, en tercer lugar, en mi compromiso y del equipo de la alcaldía que me acompaña, en la ejecución con disciplina de los tres ejes del plan de trabajo presentado en febrero” puntualizó Mejía.



En cuanto al desarrollo urbano, resaltó la importancia de implementar normativas de planificación y ordenamiento territorial, especialmente con la entrada en vigor de la Ley 368-2022.

Dío Astacio y Ángela Henríquez son juramentados alcalde y vicealcaldesa de SDE.

Dío Astacio y Manuel Jiménez “juntos”



Una de las demarcaciones que centró más la atención del país fue el Municipio Santo Domingo Este, y no solo por ser el más poblado, sino también porque se juntarían Juan Manuel Jiménez y el pastor Dioris Anselmo –Dio- Astacio, alcaldes salientes y entrantes del oficialismo.



Y no fue para menos. La toma de posición fue tendencia en las redes sociales, debido a que se produjo un incidente con Jiménez, al interrumpir el discurso de Astacio, al querer presentar su informe de gestión final y, no obstante, no querían dejar que lo hiciera en ese momento.



El alcalde saliente alegaba que hubo inobservancia en un punto de la agenda. Finalmente, le dieron la oportunidad de rendir su informe y despedirse. Subió al estrado, dijo algunas palabras, juramentaron a su homólogo, y se despidió.



“El desorden puede comenzar ahorita, pero tienen que esperar que yo me vaya”, afirmó Jiménez antes de marcharse.



En su discurso de toma de posesión, Dío Astacio manifestó su confianza en que Santo Domingo Este se levantará para convertirse en la ciudad más limpia, segura, ordenada y próspera de la República Dominicana, haciendo de ella una marca ciudad.



Afirmó que a partir de este jueves estará dando inicio a una guerra contra la basura con la ayuda de múltiples instituciones y el apoyo del PRM y de la sociedad civil. Astacio llegó a la Alcaldía de Santo Domingo Este a bordo de un Renault Twizy.

Betty Gerónimo es la primera mujer alcaldesa de Santo Domingo Norte. Danny Polanco

Betty, primera alcaldesa de Santo Domingo Norte



Otra alcaldía “en el ojo del pueblo” fue la de Santo Domingo Norte. La exdiputada Betty Gerónimo asumió este miércoles como la primera mujer en dirigir dicha demarcación, al ser juramentada para el periodo 2024-2028.



Gerónimo destacó que llegó la hora de que el municipio se convierta en moderno, organizado, amigable y seguro, al tiempo de calificar como histórica su gestión.



La esposa del exalcalde Francisco Fernández y miembro del PRM llamó al liderazgo social, religioso, político y empresarial a trabajar unidos por el bienestar de la demarcación. Prometió realizar una gestión transparente y apegada a las leyes para garantizar un manejo adecuado y eficiente de los recursos.

Se recuerda que la excongresista salió triunfante del pasado certamen electoral, al obtener el 55.64 por ciento de los votos, contra Carlos Guzmán, que en ese momento era de Fuerza del Pueblo (FP) e iba por la Alianza Rescate RD.



Francisco Peña toma posesión en Santo Domingo Oeste



Con el izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional inició el acto formal de toma de posesión del nuevo alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien reemplazó en el cargo a su compañero de partido, el dirigente perremeísta José Andújar, luego de que este último perdiera en las primarias.



La ceremonia fue realizada en el palacio municipal Silvestre Antonio Guzmán Fernández, en la referida localidad, donde decenas de personas acudieron para ser parte del evento. Esta es la cuarta ocasión en que Peña asume la alcaldía, al ganar las elecciones municipales el pasado 18 de febrero con un 68.78% de los votos (71,634 personas).



“El Mello”, alcalde de Pedro Brand



El político Ramón Pascual Gómez -El Mello- fue juramentado como alcalde del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, para el período 2024-2028.



Recuperar los espacios públicos, como el parque central; financiar becas a estudiantes de la demarcación, reparar calles y rescatar la funeraria municipal son algunos de los proyectos en que trabajará El Mello durante estos cuatro años de gestión. Pascual Gómez renunció de la Fuerza del Pueblo y pasó al PRM a pocos días de ganar la alcaldía.



PLD y FP no asumirían “regla de oro”



Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo no asumirán la denominada “regla de oro”, en disgusto por la supuesta compra de dirigentes de oposición llevada a cabo por el PRM. Según ellos, esto les impide adherirse al tradicional convenio municipal.



La regla de oro municipal es un acuerdo de cortesía tradicional. Ella stipula que los concejos municipales deben estar presididos por un regidor del mismo partido que el alcalde del municipio o distrito correspondiente.

Obtuvo más de 120 alcaldías en los comicios

Los resultados de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero le otorgaron una amplia ventaja de alcaldías al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados frente a la Alianza Rescate RD que conforman los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD). De acuerdo al informe final presentado por la JCE, el PRM se impuso en 121 alcaldías, el PLD logró 16, la FP seis y el PRD una. Entre las localidades ganadas por el oficialismo destaca el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, entre otras. De los 158 alcaldes electos, 86 asumirán el cargo por primera vez y 72 volverán a hacerlo. Al menos 64 alcaldes de los 72 que regresan eran los titulares al momento de aspirar a continuar en el cargo; los ocho restantes volverán al cargo, tras quedar fuera por un tiempo (como Francisco Peña). De los 86 alcaldes nuevos hay 16 mujeres. Mientras, de los 64 reelectos, 54 son miembros del PRM; cuatro del PRSC; tres del PLD; dos de JS y uno del PRD, según informó el pasado 29 de febrero el presidente de la LMD, Víctor D’Aza.

Reacciones

Que el propósito que nos unifique sea dejarles a nuestros hijos una ciudad (el Distrito Nacional) sostenible, pero profundamente humana”

Carolina Mejía

Alcaldesa de la capital

Ustedes anhelan una ciudad donde las esquinas brillen de limpias, donde sus ciudadanos puedan caminar con libertad, con aceras despejadas y amplias”

Dío Astacio

Alcalde de Santo Domingo Este

Son muchos los planes y proyectos que pondremos en marcha, ya verán que al mirar hacia atrás en el 2028 podrán confirmar que no se equivocaron confiando en Betty”

Betty Gerómino

Alcaldesa de Santo Domingo Norte