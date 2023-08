Email it

En 75 días que quedan de precampaña se verá más claro hacia dónde se inclinará la balanza electoral

Despejadas las incógnitas sobre las candidaturas presidenciales de las elecciones de 2024, en los 75 días que restan de la precampaña electoral para la escogencia de las candidaturas a cargos congresuales y municipales para los comicios de 2024, el principal reto de la oposición encabezada por la FP, PLD y PRD es lograr una alianza electoral para evitar que se genere una percepción de derrota si el diálogo para esos fines fracasa.



Para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el desafío es evitar que la competencia por candidaturas congresuales y municipales provoque heridas profundas en los cuadros políticos provoque la salida de dirigentes hacia otros partidos quedarse de “brazos cruzados”.



La fecha límite para la inscripción de las candidaturas electas en convenciones de delegados o encuestas es el 20 de noviembre. Mientras que las candidaturas seleccionadas mediante primarias el primero de octubre deben ser proclamadas el 11 de ese mismo mes.



El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, ha sido el mediador de las conversaciones entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), pero las conversaciones lucen estancadas supuestamente por la negativa del partido verde de ceder apoyo al PLD en las grandes plazas, pero los morados insisten por encabezar en Santo Domingo Este, la capital y Santiago.



Si los tres principales partidos de oposición no logran conformar el frente que han bautizado como “triple play” el efecto de derrota en la percepción de los votantes será electoralmente devastador para toda la oposición. El voto segmentado de lo que es ahora el PLD y la FP no alcanzan para generar una victoria frente al partido de gobierno que está unificado hasta el momento.



El efecto será peor para el caso de las demarcaciones municipales y congresuales pues las plazas se ganan con mayoría simple. La división de la oposición también se sentirá en el nivel presidencial porque históricamente el votante dominicano inclina el apoyo por los proyectos que lucen exitosos y el mensaje de los opositores segmentados sería de pocas probabilidades de éxito.



Para ganar en primera vuelta, se necesita el 50% más uno de los votos válidos emitidos, pero desde que se estableció el sistema en 1996, solo en las votaciones de ese año los electores no decidieron en la primera ronda. Por tanto, la cultura del votante es de decidir la Presidencia en primera vuelta.



De lograrse un acuerdo en la oposición, el pacto incluiría respaldo para la candidatura presidencial que logre pasar al balotaje en junio de 2024.

JCE hace un esfuerzo evitar uso recursos.

Fricciones del PRM



Las fricciones a lo interno del PRM por las candidaturas se han sentido. En Santo Domingo Este fue necesario cambiar el método de encuestas por el de primarias para definir la candidatura entre el alcalde Manuel Jiménez, Dío Astacio y Adán Peguero.



En la provincia Santo Domingo, la candidatura senatorial se definiría mediante encuestas, pero la inconformidad por la candidatura del actual Antonio Taveras, son públicas.



La mejor prueba es un audio en el que Taveras hace revelaciones sobre sus vínculos con el PRM y la fuerte suma de dinero que invirtió para lograr la plaza en 2020. El legislador acusó de la filtración a Alexis Jiménez, diputado del PRM que aspira a la candidatura senatorial.



El partido resolvió la plaza del Distrito que fue reservada postulando para sus respectivos cargos a Faride Raful y Carolina Mejía, aunque esta último ha oficializado sus aspiraciones.



En Santo Domingo Oeste, el PRM también habría decidido primarias para definir la candidatura a la alcaldía, pero esa decisión habría disgustado a Francisco Peña, que aspira a la plaza además del actual alcalde, José Andújar y el diputado Elías Báez.



En Los Alcarrizos, es otra plaza donde el PRM tiene problemas porque supuestamente se la habría reservado para el exalcalde, Junior Santos, pero el actual alcalde electo en la boleta del PRM, ha rebelado contra la decisión.



El PRM tiene el reto de “fabricar” una candidatura para la senaduría de Santiago, luego que Eduardo Estrella decidió no postularse para el cargo para un nuevo periodo.



Entre los nombres que han sonado es el del exsenador Julio César Valentín, que renunció del PLD y fundó su partido, Justicia Social, que logró la personería jurídica recientemente en la Junta Central Electoral.



En Higüey el PRM estaría confrontando discordia entre Rafael Duluc (Cholitín) y Karina Aristy, pues ambos aspiran a la alcaldía en la boleta del PRM.



Otro desafío interno del PRM está relacionado con los dirigentes de otros partidos, especialmente alcaldes y directores de distrito, que han abandonado partidos de oposición y pasaron a las filas del partido oficial.



Según se ha planteado la propuesta para que esos dirigentes pasaran al partido oficial fue en base a la garantía de que serían postulados en las plazas que sostenían.



La mayoría de esas demarcaciones fueron reservadas o las candidaturas serán escogidas mediante encuestas o en asamblea de delegados.