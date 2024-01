NUEVA YORK. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, informó que hasta las 7:00 de la noche del 21 de enero de 2024, fecha en la que el voto en el exterior cumple 20 años de su implementación, la cifra preliminar del padrón en el exterior ascendía a 870 mil dominicanos empadronados, que podrán sufragar en 34 países.



Jáquez destacó que entre las 10 ciudades o estados con mayor cantidad de electores, al corte preliminar de todo el padrón, se encuentran: New York, con 275,350 (31.66 %); New Jersey, con 113,274 (13 %); Madrid, 73,511 (8 %); Boston, 59,771 (6 %); Puerto Rico, 48,603 (5 %); Filadelfia, con 47,604; Miami, 37,763; Barcelona, 32,686; Orlando, 31,929; Providence, 25,327; entre otras ciudades del mundo.



“Solamente en Estados Unidos, de los 870 mil empadronados, hay 616,995, para un 71 % del padrón en el exterior”, precisó el presidente de la Junta Central Electoral.



La información fue dada a conocer por el presidente de la JCE en la ciudad de Nueva York, durante un encuentro con los medios en la oficina de la JCE en el Alto Manhattan, acompañado del miembro titular de la JCE, Samir Chami Isa; del director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda; y de la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez, así como delegados de las organizaciones políticas acreditados en NY.



Sostuvo que para el 2024 este es un cierre preliminar, porque las personas que, aún cerrado el plazo estén dentro de los locales en filas, tienen el derecho de ser empadronados, por lo que este padrón puede aumentar en cantidad mínima, al tiempo de resaltó el trabajo llevado a cabo para el empadronamiento, con la campaña “Empadrónate, por la patria que llevas dentro”, que comenzó en el Aeropuerto Internacional del Cibao de Santo Domingo el 16 de septiembre de 2022 y concluyó este 21 de enero de 2024.

RD es el país con más votantes hábiles

El presidente de la Junta Central Electoral, al aportar estos datos estadísticos del padrón de electores dominicanos, resaltó que la República Dominicana es el país en el mundo con más votantes hábiles y registrados en el exterior, porque representa el 11% del electorado, ocasión que aprovechó para reiterar que la cifra actual de empadronados proyecta incrementarse.