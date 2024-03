El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana solicitó ayer al presidente Luis Abinader suspender su encuentro semanal con la prensa durante el proceso de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo.



Mediante una carta firmada por la coordinadora general de la organización, Lizzie Sánchez Padilla, explican que la suspensión de esta actividad sería coherente con el contenido del decreto 1-24, que dispone la prohibición de “usar publicidad que tenga por objeto o efecto destacar los logros de gestión”.



“Esta actividad promueve su obra de gobierno y, por tanto, contribuye a su promoción electoral, colocando a los demás candidatos a la presidencia en una situación de desigualdad, pues genera mucha publicidad al encontrarse todos los medios convocados a la sede del Gobierno central”, dice el documento.



Además, le pidió al mandatario suspender las inauguraciones o actividades públicas para iniciar obras del Gobierno, hasta después de los comicios.



“Reconocemos su derecho a llevar a cabo estas actividades hasta 60 días antes de las elecciones, es decir hasta el 20 de marzo, para lo que faltan escasos días, pero sería un gesto importante que contribuiría a mejorar el ambiente electoral, además de ayudar a la equidad, pues otros candidatos y candidatas a la presidencia no tienen esta oportunidad que, quiérase o no, genera favor electoral”, expresa el documento de la entidad de la sociedad civil.



La comunicación concluye diciendo que “estamos convencidos que usted valorará estas peticiones en su justa dimensión, ya que sólo nos mueve el propósito de seguir contribuyendo al avance y fortalecimiento del sistema electoral de nuestro país. con lo cual usted ha expresado reiteradamente su compromiso”.



Participación Ciudadana también ha denunciado el uso de la publicidad para beneficiar al partido de gobierno y el aumento del presupuesto para promover las acciones de la gestión del presidente Abinader en el año electoral.



La entidad en su informe de observación electoral de las elecciones del 18 de febrero dijo que se evidenció el uso de los recursos públicos para favorecer al partido de gobierno especialmente en las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicar la política social del Gobierno.



La entidad informó que depositó las denuncias que recibió sobre los delitos electorales en las elecciones del 18 de febrero ante la Procuraduría Especializada para esos delitos con la documentación que sustenta cada caso.

PRM responde a PC sobre inauguraciones

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, en respuesta a la solicitud de Participación Ciudadana, dijo que el presidente Abinader conoce los plazos establecidos para realizar inauguraciones. Sobre LA Semanal dijo que no interfiere con la ley porque no es para tocar temas políticos. El propio presidente de la República ha dicho que en ese espacio no se tratan temas políticos, sino de las acciones del Gobierno.