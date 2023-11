Al interpretar el momento político de cara a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2024, Pedro Richardson entiende que, en municipalidad, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impactará significativamente en el proceso electoral que se avecina, al asegurar que de 142 distritos municipales que tienen, llegarán a tener 170.

Entrevistado en el programa “Reseñas”, al preguntarle al director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales si la alianza no afectaría esas posibilidades, señaló que ese pacto es de “barro” y que la misma “quedará fulminada”.

“Es que esa alianza es de barro, que no surte efectos en el territorio. Primero, porque una de esas fuerzas no existe, el PRD no existe; la Fuerza del Pueblo, carece de estructuras territoriales y el PLD sí tiene estructura, pero estas están desanimadas, están en un bajo perfil”, aseguró Richardson.