Distrito Nacional.- Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, presentó su propuesta sobre fiscalidad verde. Pujols explicó que, siendo el medio ambiente un eje temático de su plan de gestión, propone el diseño de “un sistema de tributación ambiental que procure la promoción de hechos imponibles menos contaminantes cuidando la integralidad de la presión tributaria por medio de la redistribución de la carga contributiva.”

Pujols acotó que no se trata de crear más impuestos, sino de que es intrínsecamente injusto que quienes contaminen menos sean fiscalmente tratados igual que otros que contaminan más. Reveló que es insostenible que un emprendedor que genera productos y servicios medioambientalmente amigables y genera empleos verdes -como Eco Mensajería o Phresh- esté sometido al mismo tratamiento fiscal que un liquor store o que una fábrica de plásticos de un solo uso.

“La empresa que es amigable con el medio ambiente y cuya huella ambiental es menor debe tener un incentivo para ello, de forma que se arrastre a empresas mas contaminantes a modificar sus acciones ambientales en procura de un tratamiento fiscal más beneficioso”, explicó.



Pujols expresó que la República Dominicana es uno de los países más vulnerables al cambio climático y que por ello es prioritario implementar iniciativas que promuevan el uso sostenible de los recursos medioambientales. Sostuvo que, “a pesar de que la República Dominicana tiene el impuesto a la emisión de dióxido de carbono y la contribución por gestión y procesamiento de residuos sólidos, en el país no existen impuestos netamente verdes”.

En vista de ello, el precandidato a diputado y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia ha anclado su propuesta sobre incentivar, en términos fiscales, las conductas ambientalmente sostenibles. “Los impuestos verdes, también conocidos como impuestos ecológicos o ambientales, permiten a las autoridades adecuar las conductas de los particulares a los objetivos de protección ambiental”, enfatizó.

Sobre Roger Pujols



Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados. Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.



Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores.

Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.