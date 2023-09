El partido convocó a más de tres millones de militantes en el país en más 5 mil colegios en horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acude mañana a las primarias para definir alrededor de 2 mil candidaturas, la prueba política más importante como partido de poder y la tercera votación interna desde que fue fundado en 2014.



A pesar de que es un examen para la fortaleza interna del partido de gobierno, no hay susto en las primarias de mañana debido a que no parece que haya sorpresa en la elección de la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader y los cargos restantes que se van a elegir son menores, básicamente, directores de distrito, regidores y vocales.



El PRM depositó un padrón superior a los tres millones de miembros que tendrán derecho al voto y espera que el 10% acuda a las urnas, conforme las declaraciones del presidente de la organización, José Ignacio Paliza.



El PRM instó a revisar el listado de mesas electorales en su portal que también está colgado en la página web de la JCE. En caso de no aparecer en la consulta de “padrón de primarias” la persona no podrá ejercer el voto en las primarias de mañana domingo.

Manuel Jiménez, Bertico Santana, Dío Astacio y Adán Peguero.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM (CNEI) informó que más de 3 mil precandidatos se inscribieron para competir por los distintos cargos. Para la boleta presidencial, además de Abinader participarán Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Delia Josefina Ortiz. Informó que 2 mil 293 competirán por casi mil 500 regidurías; mil 235 precandidatos a vocales para los 194 distritos que van a primarias y 295 aspiran a dirigir distritos municipales.



De los 158 municipios, solo las candidaturas a la alcaldía Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste serán electas en las primarias de mañana. Por Santo Domingo Este compiten el alcalde, Manuel Jiménez; el diputado Bertico Santana, el pastor Dío Astacio y el presidente de la organización en esa demarcación, Adán Peguero.

José Andújar, Diputado Elías Báez, Francisco Peña y José Moya.

En tanto, en Santo Domingo Oeste, compiten el alcalde José Andújar, el exsíndico Francisco Peña, el diputado Elías Báez y el dirigente José Moya.



Las primarias son organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) por mandato de la ley 33/18 y para esos fines habilitó 5 mil 149 centros de votación ubicados en mil 502 recintos en todo el país.



Las votaciones están programadas para iniciar a las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y trabajarán más de 25 mil 777 en los centros de votación y mil 849 facilitadores en los recintos.



La JCE informó que imprimió 3 millones de boletas para el nivel de presidencia; 2 millones 500 mil para las regidurías y para las vocalías y directores de distritos municipales, 633 mil papeletas. La JCE instaló 5 mil 149 equipos para la transmisión de los resultados de las primarias.



Precandidatos votan a 10:00 a.m.



El PRM informó que el presidente y precandidato presidencial Luis Abinader votará en el Club Naco del Distrito Nacional a las 10:00 AM; Ramón Alburquerque lo hará en la Escuela Primaria Rural de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá también a las 10:00 AM; Guido Gómez Mazara votará en el recinto del Ministerio De Hacienda a las 10:00 de la mañana.



El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, vota en la Escuela Isaura Tucker O’neil de Puerto Plata, municipio Montellano a las 10:00 de la mañana; Carolina Mejía, en el Colegio Santa Teresa del Distrito Nacional a las 9:00 de la mañana; Deligne Ascensión, en la Escuela Brasil a las 9:00 de la mañana. La vicepresidenta Raquel Peña votará en Santiago en la Escuela de Bellas Artes a las 10:00 de la mañana; Hipólito Mejía en la Escuela Santa Teresa de Jesús del Distrito Nacional a las 8:00 de la mañana

.

Los dirigentes del PRM han instado a la militancia a que acuda a las urnas para votar en las primarias en orden y de manera civilizada en los distintos centros de votación y en el horario establecido por la JCE.

Protagonistas

Luis Abinader

Precanidato presidencial

El presidente Luis Abinader va sin susto para ganar por tercera vez las primarias del PRM, partido del que ha sido el único candidato presidencial desde que fue fundado en 2014. El gobernante siempre ha sido escogido mediante primarias cerradas, y en esta ocasión se postula para la reelección presidencial. El gobernante oficializó sus aspiraciones el 13 de agosto mediante un audiovisual que fue difundido en sus redes sociales con un mensaje muy breve centrado en la honestidad. Guido Gómez Mazara

Precandidato presidencial

Guido Gómez Mazara fue de los últimos dirigentes del PRD en pasar al PRM. Su discurso es de críticas al ejercicio de gobierno del PRM a quienes ha calificado de popis. El dirigente del partido de gobierno protestó por la decisión de la organización de no incluir en las votaciones de mañana a los votantes del exterior. También ha sostenido que su proyecto enfrenta al poder, pero está confiado en que será beneficiado con el voto de sus compañeros de partido, especialmente los que aún no está en el gobierno del PRM. Ramóm Alburquerque

Precandidato presidencial

Alburquerque ha sido particularmente ácido en las críticas hacia el gobierno del presidente Abinader desde el inicio de gestión. El dirigente del partido oficial, en el proceso de reestructuración de la organización fue excluido de la Dirección Ejecutiva del partido oficial. En sus redes sociales se caracteriza por emitir fuertes críticas a las decisiones del presidente Abinader y afirma que su gestión está enfocada en beneficiar a la oligarquía. También ha adelantado que luego de las primarias demandará su partido. Delia Josefina Ortiz

Precandidata presidencial

La única dama que aspira a la candidatura presidencial del PRM es poco conocida y no forma parte de la estructura organizacional del partido oficial. Su participación ha sido de un bajo perfil. En sus participaciones en los medios de comunicación a raíz de su proyecto presidencial, se ha declarado como una mujer de fe y que no descarta que pueda resultar favorecida con el voto de sus compañeros de partido para encabezar la boleta del partido oficial. Como otros precandidatos, pagó un millón de pesos por la inscripción.

Comisión de Elecciones en sesión por primarias

La Comisión de Elecciones Internas del PRM, que preside Deligne Ascención, informó que estarán sirviendo información durante todo el día para mantener orientada a la población sobre el desarrollo de las primarias de su partido. Por ese motivo, detalló que para hoy se organizaron cuatro ruedas de prensa. La primera a las 8:00 de la mañana se realizará una rueda de prensa desde la Junta Central Electoral (JCE). Luego, luego tres ruedas de prensa en la Casa Nacional del partido en horario de 11:00 de la mañana, otra a las 2:00 de la tarde y 4:30 p.m. Las votaciones cierran a las 4:00 de la tarde conforme el calendario de votación que aprobó la JCE para las primarias.