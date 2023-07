Roger Pujols celebra acto de socialización de precandidatura a diputado

Distrito Nacional.- Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, llevó a cabo un acto de socialización de su precandidatura.



El acto -celebrado en el salón principal de un hotel de esta ciudad- contó con la presencia de Igor Rodríguez, miembro de la Dirección Ejecutiva y secretario nacional de actas del PRM y viceministro administrativo y financiero de la Presidencia, comisiones de los movimientos de apoyo Tiempo de Abinader y Salvemos la Patria, encabezado por el Dr. José Rodríguez Soldevila, así como con una nutrida representación de la dirigencia de la circunscripción 1 del Distrito Nacional e importantes dirigentes empresariales.



Pujols, quien es abogado y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, expresó que aspira a convertirse en un interlocutor legítimo entre los diversos sectores de incidencia socio-económica con miras a articular iniciativas y plataformas que fomenten el desarrollo humano, institucional y económico de la República Dominicana.



“Desde niño he soñado con una República Dominicana de grandes oportunidades: una sociedad organizada con base en el respeto, en la que aporte enfocado en la promoción de la educación, el deporte y la cultura de nuestros niños y niñas menos favorecidos, en la protección del medio ambiente y en la tranquilidad emocional de nuestra sociedad”, explicó, al tiempo que pidió a los presentes acompañarlo en este recorrido para “crear un futuro en el cual creer”.



Sobre Roger Pujols



Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados. Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.



Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados.

Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.