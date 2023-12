El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó al diputado por la provincia Independencia, Gaddis Corporán, y al alcalde del municipio Duvergé, Jorgelin García Plata, que abandonan al Partido de la Liberación Dominicana (PLD.



El acto estuvo encabezado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en la Casa Nacional del partido.

“Hay encuestas que colocan al presidente Abinader con un 60 por ciento de valoración y nuestros opositores tienden a vivir una tendencia diferente, vi en las redes que hay uno de nuestros opositores que le llaman la nochebuena porque no pasan del 24%. Este partido ganará las próximas elecciones porque no paramos de trabajar ni de crecer”, expresó Paliza.



“Este partido nunca ha cerrado sus puertas y la abrimos para todos aquellos que desean acompañarnos en este viaje tan difícil como lo es la política. Él triunfo nos tiene que encontrar trabajando”, dijo.



De su lado, el nuevo integrante de la familia perremeísta, el alcalde del municipio Duvergé, Jorgelin García Plata, expresó que el PRM es un partido de trabajo y de congreso y muchas realizaciones.

“Para nosotros hoy se enmarca un antes y un después, nuestro presidente no se va a sentir defraudado, aquí está la maquinaria que le garantizará la victoria al presidente Luis Abinader”, dijo.



En tanto, el diputado Corporán le exhortó a los jóvenes a que se atrevan a encabezar el proyecto de transformación y cambios que necesita la provincia Independencia.



“A partir de este momento hemos inclinado la balanza porque venimos a trabajar y aportar para lograr los cambios que necesita nuestra provincia, de la mano de una persona íntegra y honesta”, enfatizó.