Ramfis Domínguez critica discurso de rendición de cuentas de Abinader

El político Ramfis Domínguez reaccionó con fuertes críticas al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, asegurando que el mandatario presentó una visión alejada de la realidad que viven los dominicanos. En sus declaraciones, Ramfis puso en duda las cifras y logros mencionados por Abinader y señaló múltiples problemáticas que afectan a la población.

“Viendo hoy la rendición de cuentas del presidente Abinader, me quedé pensando en todo el empeño creativo que debe haber demandado un discurso de tanta imaginación”, expresó Domínguez Trujillo, refiriéndose a lo que considera una presentación maquillada de la situación del país.

Uno de los puntos que más destacó en su crítica fue el alto costo de la vida, asegurando que la canasta básica es inaccesible para muchas familias dominicanas. “Me gustaría saber qué opinan tantas familias que están pegando el grito al cielo por el precio de la canasta básica, peor aún con el arroz tan escaso y caro”, dijo.

También abordó el tema de la crisis hospitalaria, señalando que muchas madres dominicanas tienen dificultades para recibir atención médica adecuada. “Me gustaría saber qué piensan tantas madres embarazadas que no pueden ir a un hospital a dar a luz porque están llenos de haitianas que vienen aquí solo a parir”, afirmó.

Declaraciones en el ámbito educativo

En el ámbito educativo, Ramfis denunció que muchos estudiantes dominicanos han sido desplazados de las aulas. “¿Qué dirán del discurso del presidente los miles de estudiantes dominicanos que quedaron fuera de las aulas. Porque las butacas están siendo ocupadas por alumnos haitianos?”, cuestionó.

La inseguridad también fue un punto central en sus críticas. “Me encantaría saber qué opinan las familias que han perdido a seres queridos a manos de la delincuencia. Que está fuera de control y arropa todo el país”, expresó.

Finalmente, Domínguez Trujillo concluyó que lo más importante no es lo que dice el presidente, sino lo que realmente siente y vive el pueblo dominicano. “El discurso del presidente me preocupa muy poco; esas son expresiones mediáticas para los pocos que aún le creen. A mí me preocupa lo que dice el pueblo, que es quien sufre las desgracias de este desgobierno”, sentenció.