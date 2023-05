Santiago. El presidente Luis Abinader calificó como muy crítica la situación que enfrentan las presas del país causada por la larga sequía y deforestación.



Al ser abordado sobre el tema de los embalses, Abinader advirtió que esta es la situación más difícil en los últimos 40 años.



“Los informes que tenemos es que, en términos de nivel de las presas están en su peor situación en los últimos cuarenta años”, expresó al ser abordado sobre el descenso estrepitoso de los embalses.



El mandatario reconoció que esa situación es consecuencia de muchos años de deforestación.



Y agregó que, si bien ha habido una sequía importante, las presas se han agravado más allá de la sequía.



“Estamos dando seguimiento día a día y estamos viendo qué soluciones podemos tomar, especialmente para el agua potable porque ahora hay una mayor sequía para una mayor población, lo cual realmente nos afecta más”, indicó.



Preocupación



Aseguró que su gobierno está dando seguimiento y están tratando de mitigar, no de solucionar.

En el día de ayer el nivel del embalse Tavera-Bao se situó en 313.50 metros sobre el nivel del mar, con un ligero descenso.



La lluvia registrada desde el pasado domingo no ha logrado impactar en los embalses y por el contrario agudiza el servicio de agua potable para las provincias de Santiago y Espaillat.



La Coraasan que trata el agua que almacena en Tavera y Bao tiene un déficit de 34 millones de galones por día. Se estima que el embalse Tavera Bao está descendiendo siete metros cada día.



Ante una pregunta acerca de las alzas en los precios de los alimentos, dijo que hay una inflación mundial que es innegable.



“El que diga que no hay inflación. Cuando esto es mundial. Estuve ahora en Inglaterra y me dicen los dominicanos que se ha triplicado el costo de la energía eléctrica”, indicó.



Dijo que el Gobierno trabaja para mitigar estos aumentos que asegura en República Dominicana han sido menores que en otras naciones.



En un país que no tenemos ninguna materia prima, el Gobierno ha subsidiado en dos años por más de 50 mil millones, lo que es solamente el tema de los combustibles, de la energía eléctrica, del arroz, pero es una inflación internacional , lo cual también hemos mitigado, pero los efectos se han sentido en todo el mundo”, puntualizó el mandatario.

Mandatario destacó amistad con Abel

El presidente Luis Abinader habló al ofrecer las condolencias al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, por la muerte de su madre Mélida Durán. “Todos tenemos que enseñar a la sociedad dominicana que, aunque tenemos diferencias como es normal, en una democracia, desde el punto de vista humano somos amigos. Cuando sucede una situación como esta, lo normal es venir a darle el pésame a un amigo”, agregó.