Con el centro de incineración se avanza hacia la mejora de la bioseguridad y el fortalecimiento de los servicios cuarentenarios agropecuarios en República Dominicana

El Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), dentro de su política de responsabilidad sanitaria en conjunto con el United State Department of Agriculture-Animal and Plant Health Inspection Service -USDA-APHIS y el Ministerio de Agricultura dejaron inaugurado en esa terminal aérea, el primer Centro de Tratamiento de Desechos Sólidos Internacionales en el país.



Con este centro de incineración se avanza hacia la mejora de la bioseguridad y el fortalecimiento de los servicios cuarentenarios agropecuarios de la República Dominicana, con capacidad de 200 kilogramos por hora de incineración.



La actividad estuvo encabezada por el empresario Félix García, presidente del consejo de administración del Aeropuerto Internacional del Cibao; el ministro de Agricultura Limber Cruz; Raúl Rodas, director ejecutivo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y Fernando Lugo, jefe de la sección de operaciones – USDA, APHIS.



La relevancia de esta donación, por parte de los Estados Unidos de América, con un costo de inversión que alcanza US$2,227,214.42 en equipos para el manejo de basuras internacionales en puntos de control fronterizos del país, contempla la instalación de 12 incineradores en seis aeropuertos, un puerto y el resto en puestos fronterizos.



Félix M. García Castellanos, presidente del Consejo administración del AIC reconoció el trabajo del Organismo Internacional Regional de Sandad Agropecuaria – OIRSA que se encarga del manejo de los desechos sólidos internacionales en los aeropuertos del país.



García Castellanos expresó que la terminal del Cibao, dentro de su política de responsabilidad sanitaria y ambiental ha realizado el adecuado manejo de los desechos sólidos internacionales, acorde a las normas establecidas ya que desde sus inicios, con recursos propios, ha dispuesto de los incineradores para el manejo de estos.



Destaca inversiones



García resaltó que los aeropuertos es un complejo de dueños ya que quienes dominan son los organismos de seguridad, y como parte de la seguridad trabajan en conjunto para seguir desarrollando una terminal que transporta más de dos millones de personas y con la ampliación pretenden alcanzar los tres millones en el menor tiempo posible.



Con respecto al Centro de Desechos Sólidos Internacionales resaltó la importancia y recordó a modo de anécdota la fiebre porcina en los años ochenta que entró al país porque no se quemaron los desechos que ingenieros a través de unos ingenieros que trabajaban aquí.



Félix M. García Castellanos dijo que además de este Centro de Desechos Sólidos Internacionales, el Aeropuerto dispone de un Centro de Acopio y Clasificación de los desechos sólidos locales, por lo que Aphis donó este incinerador, con su debida instalación y garantías para su buen funcionamiento.



Fernando Lugo, jefe de la Sección de Operaciones – USDA, APHIS, precisó que el impacto positivo que va a tener la donación de estos incineradores en la bioseguridad agropecuaria de República Dominicana es incalculable y de mucha relevancia para el gobierno de Estados Unidos.



“No solo van a prevenir que vuelva a entrar la Peste Porcina Africana, sino que ayudará a prevenir la entrada de otras plagas y enfermedades” dijo Lugo. Destaca el compromiso del país con prácticas sostenibles.

Simulacro de encendido de la planta procesadora.

Ministro de Agricultura destaca aportes de centro

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, señaló: “Con la inauguración de este moderno incinerador, se da un paso importante para evitar la entrada de plagas, a la vez que se avanza en el fortalecimiento de la bioseguridad en República Dominicana”.



“Para que vean cómo se hace el cambio en República Dominicana empezamos con las alfombras y con los arcos en los puertos y aeropuertos, también con los binomios caninos y ahora los incineradores” resaltó el ministro de Agricultura. Limber Cruz dio a conocer que durante este año han realizado más de dieciséis mil pruebas de peste porcina africana, 15,900 han sido negativas.

Medidas

Raúl Rodas, del ORSI, habló sobre las medidas de seguridad que está tomando la terminal aérea del Cibao.