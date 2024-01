Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez demandó un cambio de sistema que permita enfrentar la corrupción y la deshonestidad.



Entiende que de nada sirve ir a la caza de los corruptos y ladrones, si no cambia el sistema que produce a esa gente y que le permite la corruptela.



“De nada sirve decir, tenemos cincuenta corruptos que los produjo el sistema, pero el sistema no lo tocamos. Entonces de nada sirve atacar a los corruptos si el sistema que los produce no es cambiado desde dentro. A nosotros hoy nos corresponde mantener viva la llama del pensamiento, las buenas acciones y los grandes principios con lo que Juan Pablo Duarte orientó su participación en la política”, advirtió Rodríguez.



Asimismo, hizo un llamado a resistir a las agendas que intentan imponer de forma sistemática y compulsiva elementos foráneos que niegan la identidad nacional desde sus orígenes.



Llama imitar legado Duarte



Durante la homilía en el Tedeum por el 211 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el religioso consideró el afán de entregar la soberanía, la libertad al mejor postor, la falta de compromiso social, la inequidad, en la justicia, en lo social y económico, la corrupción pública y privada, la deshonestidad, como las principales amenazas que enfrenta la República Dominicana.



Monseñor Rodríguez advierte que hay elementos que enferman el corazón de la patria, como el individualismo, la indiferencia, la búsqueda de realizaciones personales, sin tomar en cuenta a los demás.



“Entendamos que la corrupción, es uno de los mayores problemas que más enferma la patria es un proceso hacia la muerte la patria, porque se nutre de la cultura de la muerte. El afán de poder y tener de manera perversa no tiene límites. La corrupción no se combate con el silencio, diciendo no ponga la denuncia”, puntualizó el arzobispo de Santiago.



Advierte que el afán de poder y tener no conoce límites, por lo que ante los hechos de corrupción hay que denunciar, enfrentar y hacer valer la honestidad e integridad de vida.



Destacó la visión y valentía del patricio que permitió allanar el camino para la independencia nacional.



“Su espíritu indomable lo convirtió en un faro de esperanza en estos tiempos difíciles en que esta parte de la isla estaba siendo ocupada. La obra maestra de Duarte fue liberar la parte este de la isla del dominio haitiano, diseñar y fundar nuestra nación sobre la base de los valores democráticos”, apuntó el prelado durante su homilía.



Dijo que es una pena que el país tenga a tantos dominicanos que intentan dañar su obra y enfermarla.

Monseñor Rodríguez llama a romper las cadenas que mantienen atados a los seres humanos.

Funcionarios destacan legado que dejara Duarte

Los actos del natalicio de Duarte empezaron con un acto frente a la gobernación provincial, el historiador Robert Espinal destacó la hoja de vida del forjador de la dominicanidad.



También allí habló la estudiante Altagracia Rodríguez, del club de liderazgo educativo. Posterior al tedeum, la gobernadora provincial, Rosa Santos y algunos funcionarios acudieron ante el busto del padre de la patria, frente al ayuntamiento donde depositaron ofrendas florales.