Santiago. En los 64 años que tiene de funcionamiento Cáritas Arquidiocesana en Santiago, entidad cuyo propósito es ayudar en el desarrollo humano y comunitario, la impronta en obras de caridad permite llegar a cientos de familias de escasos recursos económicos.



En la actualidad, Cáritas Arquidiocesana cuenta con 13 centros de atención a la infancia que brindan servicio actualmente a 2,386 infantes. Además opera una escuela técnica de formación en valores y emprendimiento, 47 farmacias comunitarias y 17 consultorios que ofrecen servicios de medicina general, pediatría, ginecología, nutrición, odontología y psicología.



Desde el 19 septiembre de 1961, esta institución con identidad católica se ha enfocado en respetar la dignidad humana y a través de la solidaridad, contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos más vulnerables.



Programas como “Construye Vidas” han ofrecido un techo digno y seguro a más de mil familias en situaciones de vulnerabilidad que no cuentan con los recursos suficientes para construirlas por sus propios medios.



Impacto en las familias



“He visto casos de personas en extrema necesidad, como familias a las que se les ha quemado la casa, duermen todos juntos o que, cuando llueve, se les inunda. Es algo que realmente conmueve. Y luego, se emocionan tanto que lloran de alegría”, resaltó Johnny Díaz (Yani), presidente de la organización sin fines de lucro.



Este proyecto, que comenzó en 2014 con mayor formalidad, realizaba antes donaciones bajo el nombre Proyecto Techo y Pared (Protepa).



Gracias al apoyo de dos fundaciones, Friends of Cáritas Florida y Friends of Cáritas New York, anualmente se realiza una cena para recaudar fondos.



El coordinador de este plan, Marcos Caba, expresó la dicha que poseen con estas entregas.



“La mayor satisfacción proviene de ver la alegría y el agradecimiento al recibir un hogar digno, así como escuchar los testimonios conmovedores que reflejan el impacto positivo que tiene el programa en sus vidas”, comentó.



Los interesados en ser beneficiados deben acercarse a la entidad o las parroquias, donde se les proporcionará la información necesaria para ingresar y llenar la solicitud.



“Yo necesitaba una casita como esta para poder vivir tranquila junto a mi esposo, que está en silla de ruedas. La que teníamos se estaba cayendo y vivíamos en muy malas condiciones, como si fuéramos animales. Esta ayuda ha cambiado mi vida”, manifestó Hectácula Jiménez, residente en el sector La Yagüita de Pastor.

Programas a favor de la infancia y la educación

Otro programa es “Infancia Feliz”, para apoyar a los niños y las niñas de comunidades vulnerables, donde reciben formación, educación y alimentos.



También poseen “Dar con Amor”, que recibe personas que vienen con recetas que no pueden pagar, que no tienen alimentos o medios para subsistir, como envejecientes que no pueden trabajar o que están enfermos.



La institución cuenta con proyectos de salud, formación técnica, voluntariado, formación en valores, asesorías para emprender negocios sostenibles y mejorar la calidad de vida en las comunidades como “Emprende y Crea”, cuidado del medioambiente y de espacios interactivos.