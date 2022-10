Santiago. Cinco generales han pasado por la dirección Cibao Central de la Policía en Santiago desde el 16 de agosto del 2020 a la fecha, tres de estos bajo la gestión director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then. Todos han dejado pendiente el reclamo de justicia por los crímenes y hechos delictivos al que asume el cargo.



Then era director del Comando Cibao Central cuando asumió el presidente Luis Abinader y ya tenía su propia cuenta cuenta de casos pendientes que dejó a su sucesor, el general Máximo Báez Aybar, cuando fue trasladado al Comando Sur. A Báez Aybar le han seguido los también generales Ernesto García, quien fue sustituido por el general Claudio González Moquete, que llegó al puesto el 25 de mayo del presente año y ya fue cambiado por Ramón Samuel Azcona, el cual tiene apenas una semana en esta importante plaza.



Bajo estas gestiones, en Santiago se han registrado asesinatos que han quedado sin respuesta, ha prevalecido la precariedad de vehículos, muchos de ellos hechos chatarras o en talleres en espera del reemplazo de piezas, lo que dificulta el reclamado patrullaje en las calles. A todo esto se suma la falta de información que durante casi tres meses mantuvo la institución debido a la falta de vocero, luego de que el periodista Alejando García Ramírez renunciara por diferencias con el general Gonzáles Moquete. Esto provocó incertidumbre a los comunicadores que acudían en busca de información para servirla a través de sus diferentes plataformas noticiosas.



En medio del revuelo creado por el incremento de crímenes y hechos delictivos en Santiago, llega el general Ramón Samuel Azcona como el nuevo titular de la Dirección Regional Cibao Central, pero su presencia no ha espantado a los ladrones y se mantienen activos los robos y atracos, pero tampoco hay respuesta a los reclamos de acciones los crímenes, investigaciones que dejaron pendientes sus antecesores..



Casos sonados



Hoy, precisamente, se cumplen tres meses de que fuera asesinado de múltiples balazos Basilio Guzmán, un reconocido abogado de esta ciudad, en un hecho ocurrido frente a su residencia en el exclusivo sector de Los Cerros de Gurabo. Sobre este hecho aún no hay apresados, mientras familiares reclaman investigar y dar una respuesta efectiva. Sicarios que se desplazaban en una motocicleta le hicieron los disparos que l e quitaron la vida. Este caso sucedió durante la gestión del general Claudio González Moquete, lo que motivó que el director de la Policía se presentara a Santiago y se reuniera con empresarios del sector Cerros de Gurabo, con los que acordó acciones de seguridad, con el aumento de patrullaje, la disposición de más cámaras y otras.



La muerte de los hermanos de Navarrete también ocurrió en la gestión de González Moquete. La mañana del nueve de agosto pasado fueron hallados en la comunidad de Marmolejos en el municipio de Los Hidalgos, provincia de Puerto Plata, los cuerpos quemados de los hermanos Olenny Luna y Estefan Domínguez, oriundos del sector de La Altagracia de municipio de Villa Bisonó, Navarrete. Ambos presentaban heridas de bala. Aunque ya pasaron dos meses no hay nadie preso por el hecho y el único sospecho se quitó la vida al supuestamente ingerir un veneno. Sus parientes de los dos jóvenes que eran estudiantes universitarios y se ganaban la vida como cobradores de banca de loterías, esperan por que se haga justicia.



También fue durante esta gestión que mataron al mecánico de Los Ciruelitos. A principios del mes de septiembre, Misael Luciano (El Secre), fue ultimado a balazos cuando un supuesto atracador hacía disparos para escapar en hecho ocurrido en sector Los Ciruelitos, al norte de Santiago de los Caballeros.



Por este asesinato la Policía ha apresado a varias personas por su supuesto parentesco con el homicida, pero al compararlo con las imágenes que poseen los dejan en libertad, ya que no es la persona que buscan. Familiares y amigos han hecho varias protestas en reclamo de justicia pero aún no hay respuesta.



También estaba este mismo general cuando mataron a Ana Francisca García Gómez, la mujer asesinada por dos sicarios. Tanto la Policía como el Ministerio Público aún o ofrecen detalles de las investigaciones y por el momento se desconoce el móvil del crimen. A esta mujer la vinculan al caso Falcón por el que han apresado e investigado a varias personas.

La falta de acción tiene a la población desmotivada

El actual director de la Policía Nacional también dejó en Santiago casos por resolver, ya sea ocurridos en su gestión o heredados de otras, como el caso de Fernando de los Santos, “La Soga”, el del camarógrafo Newton González. Esta dirección ni las que le sucedieron han estado al margen de la precariedad de equipos que se ha hecho una constante en esa dependencia. Con más altas que bajas, los atracos han formado parte del diario vivir, por lo que el clamor de la población no cesa al pedir mayor patrullaje y seguridad en las calles. Muchos de los afectados por los robos no denuncian por la falta de acciones contra los delincuentes.