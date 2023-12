Santiago Rodríguez. Ángel Luis Peñaló es parte de la cuarta generación de su familia que no ha podido ser declarada, debido a las trabas burocráticas.



En estas mismas condiciones se encuentran sus hermanos en la comunidad Naranjito, una apartada zona rural del municipio de Villa Los Almácigos en la provincia Santiago Rodríguez.



Domingo Peñaló, abuelo de Ángel Luis, reconoce que ni sus padres, ni él, mucho menos sus hijos o nietos han sido declarados, debido a trabas para que puedan hacer el proceso.



Dijo que muchos de sus familiares fueron declarados en la comunidad de Pedro Santana, en la provincia de Elías Piña, pero como la Junta Electoral de esa comunidad sufrió un incendio hace ya varios años, los libros se quemaron y ahora los papeles no aparecen.



“Yo me he cansado de dar viajes hacia Pedro Santana y hacia la ciudad capital, pero nadie nos hace caso”, expresó Domingo Peñaló.



Dificultades



El agricultor, Domingo Peñaló indica que son seis sin declarar y los que han podido conseguir el documento figuran como parientes de particulares que ayudaron con el proceso de declaratoria. Eso dificulta que sus nietos puedan estudiar.



De su lado, Matilde Ramírez, abuela de Ángel Luis, tampoco ha sido declarada, lo que le ha generado un problema hasta para ser beneficiada con las ayudas sociales del Gobierno.



“Yo he bregado mucho con eso. Mi mamá tampoco fue declarada. Ella murió cuando yo era chiquita. Algunos fueron declarados por otras personas. Eso es como si no fueran mis hijos y eso me hace sentir bastante mal por esta situación”, expresa Matilde Ramírez.

La miseria impera en esta comunidad de Santiago Rodríguez.

Afectados piden JCE intervenga y los ayude

Tanto los abuelos, como el menor de 10 años de edad piden la ayuda del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, así como del presidente Luis Abinader para que intervengan y los ayuden a conseguir sus actas de nacimiento. “Lo que quiero es que me den mi acta de nacimiento para luego poder estudiar y hacerme profesional y así cuando empiece a trabajar ayudar a mi familia con el sustento económico”, expresa el menor.