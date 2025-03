Santiago. El director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), Príamo Ramírez, informó que trabajan en formalización de la entrega de cartas que marcan el inicio de la elaboración de los planes de diseño de rutas para la recolección y transporte diferenciado de residuos sólidos urbanos.



También permite avanzar en el plan de regularización de sitio de disposición final.



En su más reciente visita a Santiago y Villa González, Ramírez reafirmó el compromiso de DO Sostenible de acompañar a los gobiernos locales en la optimización de sus sistemas de recolección de residuos, y promover un modelo más eficiente, económico y sostenible.



“Estos planes son fundamentales para establecer rutas eficientes y fomentar la separación de residuos desde su origen, lo que no solo reduce costos operativos, sino que también protege el medio ambiente. Agradezco a Ulises por su apoyo incondicional, que ha sido esencial para avanzar en esta misión”, expresó Ramírez, resaltando la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales.



El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió con entusiasmo la iniciativa, destacándose como un paso clave para fortalecer la gestión de residuos en la ciudad y reafirmando el compromiso del cabildo de colaborar en la implementación de los planes. Durante la jornada, también se realizó la entrega oficial de la comunicación a la Alcaldía de Villa González, representada por su alcalde César Augusto Álvarez Álvarez, que suma así otro municipio beneficiado con la estrategia de modernización en el manejo de desechos.



Estos planes permitirán a los municipios establecer rutas estratégicas para la recolección, optimizar los tiempos y recursos, e implementar una separación de residuos más efectiva, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley General 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de la República Dominicana. Como parte del proceso, el equipo técnico de DO Sostenible brindará asesoría y apoyo a cada alcaldía, adaptando las estrategias a las necesidades específicas de cada localidad.

Plan nacional para varias alcaldías de la zona

La entrega de estas cartas forma parte de un plan nacional que abarca diversas alcaldías, entre ellas Santo Domingo Norte, Moca, Tamboril, Puerto Plata, Sosúa, La Vega, Pedernales, Barahona, Monte Cristi, Villa Vásquez, Bonao, Constanza, Jarabacoa, Higuey, San Francisco de Macorís, Tenares, Baní, y Ocoa, consolidando la visión de un sistema de recolección de residuos más eficiente y ambientalmente responsable en todo el país.