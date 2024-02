Santiago. El dengue cobró la vida de un niño de apenas cuatro años y de un adolescente de 17, mientras crecen las quejas de las comunidades del Cibao, ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias.



La madrugada del martes falleció Herman Alejandro Dominici Coronado, de 17 años, que duró seis días luchando contra la mortal enfermedad, hijo del radiodifusor Germán Dominici, conocido como Macho Macho, y de Yovanina Coronado de Dominici, tras ser ingresado desde el pasado jueves en el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, afectado por la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad.



De acuerdo con las informaciones, el menor presentó cuadro febril y fuertes dolores en el cuerpo y según la familia, debido a las complicaciones causadas por el dengue, debió ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos del referido centro.



Hasta el momento las autoridades no han dado detalles de las estadísticas de menores fallecidos por esta enfermedad tanto en Santiago como en el país.



Mientras que Miguel Ángel Castro Toribio, de cuatro años, murió mientras recibía atenciones en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte. El padre del menor dijo que la causa de este deceso está relacionada con el dengue.



Miguel Castro, padre del niño, relató que había expresado su preocupación a los médicos, y por eso solicitó que le realizaran las pruebas para detectar la presencia de dengue.



Sin embargo, según las declaraciones del progenitor, sus peticiones no fueron atendidas y no se realizaron las pruebas pertinentes, y murió la mañana del lunes.



A pesar de que Gina Beatriz Estrella Ramia, directora de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública ha negado que se registren decesos de menores por dengue, son varios los casos como el Sharaly Rodríguez Liz en Santiago y Zuleiny María Lizardo Díaz en Puerto Plata con lo que suman cuatro en lo que va del 2024.