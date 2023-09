Santiago. Las limitaciones físicas, causadas por un accidente de tránsito que lo dejó en una silla de ruedas, no impiden que Juan Antonio Cosme pueda continuar con su vida diaria de ganarse el sustento con su trabajo.



Y es que desde cuidar vehículos hasta ayudar a los no videntes a cruzar las peligrosas calles de Santiago de los Caballeros, son algunas de las labores que desarrolla Cosme, un hombre de 58 años, nativo de la comunidad de Cutupú en La Vega y residente en el distrito municipal de Hato del Yaque.



Narra que de lunes a viernes permanece desde la mañana hasta las seis de la tarde entre las calles 16 de Agosto y San Luis, frente al local del Centro Regional Universitario de Santiago (Cursa-UASD) antiguo palacio de justicia, buscando cómo sobrevivir con el dinero que le dan los propietarios de vehículos a los que da el servicio de facilidad para aparcar o cuidarlos.



Ayuda a otros



“Hasta que no sean las seis de la tarde, yo no me voy de aquí, esperando que pase el último ciego y ayudarlo a atravesar las calles para que no sean atropellados”, expresa Cosme al hablar con reporteros de elCaribe.



Desde ancianos, mujeres y ciegos son de las personas que a diario reciben la ayuda de Cosme.



“Si alguien me da cincuenta pesos o cien los agradezco, como también agradezco al que no me da nada. Yo vengo aquí para ayudar en lo que pueda a las personas que necesitan cruzar las calles o para que les cuiden sus carros”, apunta.



En su pecho lleva un letrero que expone su petición de ayuda, pero asegura no obliga a nadie para que lo haga.



Cosme recuerda como ahora cuando el día 15 de noviembre del 2021 quedó paralítico al sufrir un accidente, pero no se limitó a quedarse acostado y retomó las calles.

Otros en silla de ruedas venden escobas o frutas

Al igual que Cosme, en la avenida Estrella Sadhalá otro hombre que quedó en silla de ruedas sobrevive vendiendo escobillones. En la calle Beller, se dedica a la venta de frutas. Los tres comparten historias similares de quedarse en sillas de ruedas, pero también de sobreponerse a las adversidades e integrarse a la vida laboral en las calles de Santiago.