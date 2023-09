Puerto Plata. Los dirigentes comunitarios del sector de San Marcos y zonas aledañas demandaron la terminación del liceo Los Cueto, ubicado en la entrada de ese sector, paralizados desde hace prácticamente un año.



Los representantes de juntas de vecinos denuncian que se ven obligados a enviar sus hijos a escuelas distantes por falta de espacios.



Francis Silverio, dirigente comunitario de la zona expresó que se mantendrán en pie de lucha hasta que se reinicien los trabajos que llevan más de nueve meses paralizados lo que obliga a madres pobres a tener que pagar hasta 200 pesos diarios de motoconcho para que sus hijos puedan asistir a la escuela.



Por su lado, Fátima Suárez, madre de dos niños, narra que sus hijos no han podido iniciar el nuevo año escolar debido a la falta de cupos en otros centros escolares. Pide al Ministerio de Educación que busque una solución a este problema.



Paralización de obra



Joel Suero, dirigente comunitario del sector de Las Mercedes dijo que está reclamando la obra por entender que los niños de la comunidad merecen esa escuela para no tener que trasladarse a otros planteles a grandes distancias.



Indica que dónde se construye el liceo, lo único que se necesita es la construcción de un puente peatonal, para que los estudiantes crucen de un lado a otro.



Suero dijo que funcionarios del gobierno en Puerto Plata ahora están poniendo trabas para que la obra no se concluya, ya que tienen otro propósito con esos terrenos donde se construye el liceo. El liceo Los Cuetos, contará con 27 aulas. El liceo Los Cueto es uno de los planteles cuya construcción se inició en la pasada gestión de Gobierno, en la presente administración se reiniciaron los trabajos, que se se detuvieron nuevamente.

El centro eduativo tendrá dos niveles

El centro constará de dos bloques el primero tiene en el primer nivel, dirección, subdirección, recepción, salón de profesores, administración, área de técnicos, biblioteca, conserjería, enfermería, orientación, baños. Mientras en el segundo nivel, cuatro aulas, baños y en el bloque dos, primer nivel, laboratorio de ciencias, dos aulas, baños. En el segundo nivel, cuatro aulas y baños.