La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de la región norte, designó a Jorge García Lebrón como su nuevo director.



De igual forma comentó que otra de sus prioridades es la impartición de programas educativos sobre las leyes de tránsito.



En cuanto a las necesidades más latentes de esta institución en el Cibao, informó que en los próximos días estarán realizando levantamientos para ver qué falta y las soluciones a las problemáticas actuales.



“Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que conduzcan con cuidado, no obstruir ni cerrar las vidas, si ven que no se puede pasar no cierren la otra vía. Así el otro conductor puede acceder con mayor facilidad”, aconsejó el dirigente.