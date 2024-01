Espaillat. La Federación Dominicana de Porcicultores Incorporada (Fedoporc) demandó del presidente Luis Abinader y del Senado eliminar el proyecto de ley de tasa cero aprobado en la Cámara de Diputados el cual podría llevar a la quiebra a los productos de cerdo a nivel nacional.



Durante una rueda de prensa, Miguel Ángel Olivo, presidente de Fedoporc, junto a integrantes de la entidad recordó que la carne de cerdo desde el año 2020 está libre de aranceles o (tasa 0) con los países firmantes del DR-CAFTA, que incluye a los Estados Unidos el mayor exportador de esa carne a nivel mundial.



En tal sentido, al leer un comunicado expresó que abrir el mercado de carne de cerdo a otros países como Brasil solo perjudica a la producción nacional y pone en riesgo sanitario a los cerdos de producción nacional y de igual forma a otras especies como el ganado vacuno, caprino y ovino.



Críticas



Miguel Ángel Olivo resaltó que el no pago de aranceles de la carne de cerdo no se refleja en el precio al que la adquiere el consumidor final, sino que solo se benefician los intermediarios que no pertenecen a la cadena de comercialización tradicional.



Dentro de los productos que se incluyen en el Proyecto de Ley Tasa Cero, la carne de cerdo es el único que está en la actualidad con arancel de tasa cero, con los países firmantes del DR-CAFTA.



“Nosotros los productores no nos oponemos a que se importe la carne de cerdo necesaria que requiere el mercado nacional para garantizar a los consumidores la disponibilidad de la misma pero que sea comercializada de los países firmantes del DR-CAFTA a tasa cero”, apuntó Olivo.



Luis Manuel Brache, presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (Adogranja), dio a conocer que en la república dominicana no tiene la necesidad de crear una ley que vaya en contra de la producción nacional como es la ley de tasa cero. Brache dio a conocer que la producción nacional de carne de cerdo es de 146 millones de libras al año, más la importación de 201 millones de libras en el 2023, cuando el consumo nacional es de 256 millones de libras al año en promedio por lo que entiende hay un superávit de 92 millones de libra de carne de cerdo en el mercado y en inventario.



Brache no entiende por qué desde el Gobierno se insiste en importar carne de cerdo cuando la producción nacional es capaz de suplir la demanda nacional. Recuerda que sufrieron con la fiebre porcina.

Importación de la carne desde Brasil

Carlos Abreu médico veterinario y miembro de Fedeporcdijo que países desarrollados como China, Japón, México les han cerrado las puertas a la importación de carne de cerdo y bobina desde Brasil por enfermedades presentes en ese país como la Vaca Loca y Fiebre Aftosa. Es por esto que ante el saneamiento en el país de la fiebre porcina africana (PPA) no se puede volver atrás tomándose el riesgo de esas enfermedades presentes en ese país.