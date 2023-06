71 fiscales y mil 300 agentes de la DNCD y la Policía participaron en el operativo en barriadas y cárceles

En el operativo Halcón IV contra la estructura desmantelada por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional las autoridades hallaron evidencias de que se trata de los que hacen amenazas contra altos funcionarios del Estado.



El plan de acción contra los integrantes de las asociaciones criminales estuvo encabezado por magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa y el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.



“El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencias de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas”, detallan las autoridades en una nota.



Las intervenciones surgen a raíz de las amenazas hechas por un narco que reside en España contra la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y su hijo



Evidencias contra grupo



Por las evidencias que vinculan a sus miembros a acciones de narcotráfico, cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles, soborno a autoridades, todas las estructuras, sin excepción, están bajo una investigación multiagencial del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas..



Durante los operativos apresaron al menos a 10 personas y se incautaron de bienes y documentos contra los miembros de la red criminal investigada por asesinatos y narcotráfico.



La operación contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central moviliza 71 fiscales, incluidos de la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central de la operación y 1,350 fuerzas especiales de policías, militares, agentes y miembros de unidades de élite de los cuerpos armados del país.



Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García (a)La Jota, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla, Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.



También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha, Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a)Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a)Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito.



Se dijo que en el apresamiento de Ivelisse Díaz de Jesús (La Morena), vinculada sentimentalmente a Joel Ambioris Pimentel, el operativo lo encabezó personalmente la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

En la operación en proceso participan varias unidades aéreas en apoyo a las fuerzas especiales.



Los allanamientos se produjeron en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.

También realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.



El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.



La procuradora general, Miriam Germán Brito; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, establecieron la necesidad del trabajo multiagencial con las investigaciones focalizadas a estas estructuras criminales.



Asimismo, dijeron que bajo ninguna circunstancia se dejarán de tomar las medidas necesarias para seguir con las investigaciones.



Además, de que se harán todos los procesamientos, sin que las autoridades se dejen amedrentar por amenazas de nadie.

Apresados durante los operativos.

Grupos operan desde España y Panamá

Joel Ambioris Pimentel García (La Jota) fue deportado de los Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico. Como dominicano viajó a Colombia y con identidad de colombiano a España Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana. José Halminton Ureña (Nino Come Mezcla) salió del país, cuando aún tenía una pena condicional por narcotráfico impuesta en la jurisdicción de la provincia Hermanas Mirabal. Su organización criminal es contraria a la de Pimentel García y es vinculado a decenas de muertes violentas que incluyen a miembros de su propia red. Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog, quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez, en la actualidad se encuentra en Panamá y desde allí dirige una estructura en las cárceles. Es vinculado a La Jota.