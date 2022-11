Email it

Las autoridades penitenciarias anunciaron ayer que esta semana se inicia un programa de intervención en salud para la detección y atención de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual (ITS) en 14 centros penitenciarios del país.



Este plan de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), el Consejo Nacional para el VIH y SIDA (Conavihsida) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) tiene por objetivo detectar las infecciones, tratarlas y prevenir nuevos contagios, así como mejorar la calidad y aumentar las expectativas de vida de las personas con VIH en los centros penitenciarios.



Las acciones de campo se iniciarán este martes 15 con la toma de muestras de manera simultánea en los recintos de La Victoria y el complejo Najayo, por ser los más poblados, en los que se proyecta realizar cada día 200 pruebas de VIH, tuberculosis, Covid-19 y sífilis.



En una mesa de trabajo en la que participaron técnicos de las instituciones involucradas, Roberto Hernández Basilio, director general de la Dgspc, dejó establecido en un comunicado que en los centros penitenciarios no se obliga a los privados de libertad a que se sometan a estas pruebas. La respuesta, no obstante, ha sido siempre predominantemente positiva, lo que garantiza el éxito del programa.



El director ejecutivo de Conavihsida, Enrique González, resaltó que este proyecto forma parte de una estrategia cuyo objetivo es mejorar las atenciones y garantizar mejores condiciones a las personas en reclusión que viven con VIH.



En esta primera fase, el plan impactará al menos a 15,063 internos, para lo que la comisión interinstitucional ha diseñado una logística que permitirá un proceso rápido de atención que parte del registro y sigue con la medición de la presión arterial, luego cada una de las pruebas hasta la entrega de los resultados en privado.