A pesar de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) inició ayer un paro por 48 horas en las atenciones sanitarias a los usuarios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en las clínicas del Gran Santo Domingo y la región Este, hospitales privados del Distrito Nacional siguieron prestando servicios a sus afiliados.



Tal como sucede regularmente, al Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) asistieron decenas de personas a consultarse y a someterse a distintos procedimientos.



Así lo hizo Enrique Alcántara, que fue a realizarse un ecocardiograma de esfuerzo y recibió todas las atenciones requeridas aun formando parte de ARS Mapfre, a la cual el gremio que agrupa a los profesionales de la medicina les suspendió los servicios por tiempo indefinido la semana pasada.



Aunque lamentó el accionar del sindicato, el señor dijo a este medio que apoya las exigencias de los galenos que buscan que el plan básico de salud cumpla con todas las necesidades de la ciudadanía, por el trato que reciben de las aseguradoras.



“Las ARS les pagan muy poco a los médicos, esa gente se ha hecho multimillonaria y a los que hacen el trabajo los están dejando atrás”, expresó.



No obstante, la señora Ana Ramírez, que pertenece al régimen contributivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que cubrió la tomografía que necesitaba, rechazó la actitud del sindicato y la calificó como un atentado a los más desposeídos.



“No estoy de acuerdo con eso porque nosotros los pobres somos los que estamos necesitando el servicio, yo creo que tanto las ARS como los médicos deben ponerse de acuerdo y buscar una solución”, expuso.



Otra a quien uno de los especialistas del hospital le brindó asistencia fue a Zeneida Reyes, que tiene el seguro médico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y se trasladó desde Hato Mayor para hacerse una biopsia.



En el Centro Médico UCE, así como en la clínica Cruz Jiminián también se atendieron a los asegurados con normalidad.



Al participar en una entrevista en el programa Despierta con CDN, el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), dijo que estos centros no pueden apoyar el paro de servicios convocado por la agrupación gremial, porque tienen contratos firmados con las aseguradoras y de acatarlo estarían violentando esos acuerdos.



“Nosotros no somos igual que otras instituciones que no tienen compromisos jurídicos, nuestras relaciones con las ARS son contratos firmados y si nosotros violamos esos contratos podríamos ser plausibles de ser demandados”, agregó el profesional.



Dijo que los problemas estructurales de la Seguridad Social sólo podrán resolverse con una reforma a la ley 87-01, la cual han pedido pero todavía no se ha cumplido.



Sociedad de pediatría favorece suspensión



Aunque ayer una gran cantidad de médicos decidió continuar prestando servicios a los pacientes, la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, llamó a todos sus colegas a acatar íntegramente el plan de lucha del Colegio Médico para que sean satisfechas las actuales demandas.



Los galenos también están pidiendo a las ARS tarifas unificadas e indexadas y que se paguen las consultas ambulatorias.

La huelga de los galenos no impidió que las personas fueran a sus consultas.

Amenazan con desafiliarse de las ARS

Pese a que esta vez hicieron caso omiso a la propuesta de huelga del Colegio Médico, el doctor Rafael Mena informó que de no resolverse el conflicto que se profundizó hace unas semanas, los centros de salud privados empezarán a desafiliarse de las Administradoras de Riesgos de Salud. En ese sentido, el presidente de Andeclip declaró que ya convocaron a todos los miembros de la organización a una asamblea para la próxima semana, para decidir a cuales ARS abandonarán.