Luego de realizar una serie de manifestaciones en diversos hospitales, la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud) a la cual pertenecen diversos gremios que representan a profesionales del sector sanitario, dio un compás de espera al Gobierno de un mes para que cumpla con sus reclamos.



La entidad recordó que desde hace tres años no sólo busca mejores pensiones para los trabajadores pensionados y jubilados de la enfermería, psicología y otras áreas, sino que también quiere un aumento salarial de un 100 por ciento, cambio de designaciones por tiempo en servicio, un mejor seguro médico, así como nombramiento de más personal para los centros asistenciales y que sean oficializados algunos contratos.



“Nos mantenemos en sesión permanente, estamos dando ese compás de espera prudente, porque somos parte de este pueblo y en vista de que los hospitales están carentes de medicamentos, no podemos agregarle una carga más”, expresó la titular del sindicato, Rafaela Figueroa.



Aseguró que el país está en una situación de calamidad económica, por lo que el salario promedio que reciben algunas enfermeras que muchas veces no asciende a los 30 mil pesos y el de los servidores administrativos que rondan los 10 mil, es insuficiente.



En ese sentido, la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (Codopenf), Berta de la Cruz, dijo que es importante que el Gabinete de Salud vuelva a reunirse con los miembros de Conasalud para que puedan llegar a un acuerdo que sea de beneficio para ambas partes.



“Estamos interesados en la salud del pueblo dominicano, si no tenemos una respuesta contundente, entonces tendremos que continuar con nuestras acciones”, precisó la gremialista, quien recordó las paralizaciones de servicios que hicieron el mes pasado.