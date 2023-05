Email it

La neurocientífica Ryna Then, afirmó que el ictus isquémico, conocido por la población como infarto cerebral o ACV, es la primera causa de discapacidad en el adulto de la República Dominicana, y que una de cada seis personas podría padecerlo.



En nota de prensa, la especialista explicó que la condición ocurre cuando el cerebro deja de recibir flujo sanguíneo en unas de sus áreas, lo que por solo unos segundos ocasiona que esa parte del cuerpo no pueda obtener nutrientes y oxígeno, y esto lleva a una disfunción neuronal y la muerte de las células cerebrales en cuestión de minutos.



La integrante del Comité Mundial de Liderazgo e implementación de Centros de Ictus para la World Stroke Organization, declaró que en la República Dominicana las cifras de los gastos intrahospitalarias para atender el referido problema promedia en gastos de atención por cada hospitalización desde la emergencia hasta las salas clínicas unos 700 mil pesos en algunos pacientes con cobertura de seguros médicos.



Señaló que por lo general, los ACV suelen ser de inicio súbito y rápido desarrollo causando una lesión cerebral en cuestión de minutos que puede variar con diversos síntomas desde incapacidad para hablar o articular las palabras, hasta causar discapacidad en cama para toda la vida.



Asimismo, detalló que la carga psicológica que implica este tipo de enfermedad tanto para los pacientes como para sus familiares es enorme, y eso no tiene precio alguno.



El pasado fin de semana, un conjunto de médicos que forman parte del Capítulo Neurovascular tocaron diversos temas de interés durante el “Simposio Nacional de Ictus Isquémico: Manejo Pre-Hospitalario e Intrahospitalario”, efectuado en un hotel de la ciudad de Santo Domingo, por la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de la República Dominicana (SDNN).