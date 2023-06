La Asociación de Médicos Pensionados, Jubilados y en Edad de Retiro está demandando mejoras en el seguro de salud que obtienen luego de que se van a sus casas, porque no brinda cobertura a enfermedades catastróficas, ni tampoco pueden recibir asistencias básicas en los hospitales.



“Da mucha pena estar exigiendo un derecho de nosotros y que saben que necesitamos”, con ese pesar lamentó la situación la presidenta de la agrupación, Dalma de la Rosa, que manifestó que pese a los años que tienen con el reclamo, desde el Estado aún no le han dado respuestas.



Manifestó que el seguro creado por el Senasa para dicho grupo poblacional es más caro y muy limitado, por lo que cuando necesitan acudir a consultas o realizarse estudios y otros procedimientos lo hacen con gastos de su bolsillo.



“Es imposible saber en este momento que nosotros estamos exigiendo por un seguro donde el médico pensionado se ha pasado toda su vida de esa profesión defendiendo a la salud del pueblo, trabajando toda su vida y enfermándose para hoy no tener uno bueno”, expresó.



Los galenos que integran la asociación también están exigiendo la actualización de las pensiones de manera periódica de acuerdo al costo de la vida y al índice de precios del consumidor.



De la Rosa indicó que en caso de que las autoridades no cumplan con sus demandas, saldrían a las calles a realizar protestas de manera activa hasta que consigan su atención.



Conflicto



El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, también declaró que en las próximas semanas activarán su plan de lucha contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), después de que en 14 reuniones con miembros del sector no recibieron una respuesta satisfactorias a sus pedidos.