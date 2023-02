El Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera oportuno que se apruebe la reforma a la ley electoral vigente a fin de que se establezca el escrutinio electrónico.



Esto debido a que el Tribunal Constitucional prohíbe mediante su sentencia el proceso automatizado, lo que, para el partido oficialista, atrasaría el proceso electoral del 2024.



Así lo afirmó el vicepresidente y coordinador ejecutivo del PRM, Eddy Olivares, mediante un comunicado de prensa, quien dijo que el presidente Luis Abinader y el partido apoyarán a la Junta Central Electoral (JCE), para garantizar la transparencia, equidad y objetividad en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales el próximo año.



Olivares explicó que en la sentencia del TC, cuyo dispositivo fue publicado en diciembre pasado, implica no sólo la prohibición del voto electrónico, sino también el conteo electoral, en el que incluso, no se podrían utilizar los escáneres.



Afirmó que el voto electrónico no es lo más importante, debido a que hay países que han preferido retornar al voto manual, a las boletas o papeletas, tras considerar que el tiempo que se emplea en el proceso no es en el marcado de la boleta, sino en el conteo, o escrutinio, “que es el momento estelar del proceso electoral”.



Olivares hizo la aseveración en el programa “Lo Bueno con Alexandra Izquierdo” que conduce junto al periodista Elías Ruíz Matuk.



Dijo que en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional al artículo 99 de la Ley 15-19, sobre el voto electrónico, la misma no quiere decir que el escrutinio no pueda hacerse automatizado, sino que la misma debe establecerse en la Ley, lo que a su entender, esto solucionaría el problema.



El vicepresidente y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno indicó que la modalidad electrónica no garantiza la integridad del voto, porque deja la posibilidad de que pueda determinarse por quién votó el ciudadano o elector.