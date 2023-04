Email it

Durante el año 2022 a 3.3 millones de personas que suman el 45 por ciento de los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), se les autorizaron 85 millones de servicios en salud por un gasto de 41 mil 957 millones de pesos.



La información la ofreció ayer el titular de la entidad, Santiago Hazim, quien en un encuentro con los medios explicó que al cerrar el año el 71 por ciento de la población estaba incorporada en el seguro familiar de salud a través de los diferentes regímenes y planes de la institución que dirige, lo que representó 7 millones 353 mil 792 usuarios.



Dijo que del total de afiliados el 20.67 por ciento son mayores de 60 años, y esto equivale a más de 1.5 millones de personas, que influyen en que exista un mayor impacto en el gasto sanitario de la entidad porque cuestan más que el resto de los asegurados, no obstante, manifestó que han reforzado los programas de prevención y promoción.



Hazim también señaló que al finalizar el 2022, el régimen subsidiado tenía registrado a 5 millones 795 mil 063 personas, y el contributivo a 1 millón 463 mil 718. En cuanto a los pensionados del plan especial de salud, indicó que sumaban 80 mil 384.



“Esto no es palabrería. Esto es el verdadero cambio. Esto es el resultado de las directrices dadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidente Raquel Peña, quienes siempre nos reiteran en cada reunión de trabajo que no debe quedarse un solo dominicano sin seguro de salud”, expresó.



Manifestó que los ingresos totales del finalizado año por cotizaciones recibidas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) alcanzaron más de 43 mil millones de pesos y sumando los ingresos por planes alternativos de salud, más el rendimiento de las reservas técnicas ascienden a un monto de 46 mil 407 millones de pesos.



En cuanto al gasto en salud, expuso que el promedio mensual pagado a los prestadores de servicios fue de 3 mil 496 millones de pesos en los distintos regímenes y planes de salud. Añadió que con los médicos, centros privados, hospitales y farmacias se logró mantener el pago por debajo de los 33 días.

Senasa es la ARS con más prestadores

El doctor Santiago Hazim también manifestó que Senasa es la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) con la más amplia red de servicios con 9 mil 879 prestadores. “Tenemos contratados 7 mil 005 médicos independientes, adicionales a los contratados de manera institucional, representando esto el 71 por ciento del total general”, expresó el funcionario.