Arcángel es un hombre que en su físico recuerda mucho a Haile Selassie. Aquel legendario Emperador de Etiopía.

El señor era padre espiritual de los rastafaris. Cuando vino a Jamaica y le vieron en persona se desinfló la admiración.

Todo lo contrario de lo que pasa con el reggaetonero. Arcángel es uno de los líderes actuales de esos biznietos de los cultores del reggae.

Arcángel con vestuario sobrio (Fotos servidas)

En los Premios Heat que concluyeron el jueves se le vio pasear la alfombra -no a Haile Selassie, a Arcángel. Iba debajo de una gorra de explorador y un traje de bermudas y camisa a lo Indiana Jones.

Este sábado regaló el más grande espectáculo que ha hecho él en Santo Domingo.

Just in Time tour es un homenaje a su difunto hermano Justin Santos -de ahí el juego de palabras con Just In Time- muerto a los 21 años en 2021.

Por eso dijo: “La vida nos sorprendió con la muerte de él y cancelamos todo”, en una entrevista para Billboard Español.

“Me llené de valor, dije ‘ya que a él le gustaban tanto estas canciones, vamos a terminarlo y vamos a hacer un álbum y vamos a dedicárselo a él’”.

El show es producido por Live Nation. Y localmente por SD Concerts de Saymon Díaz.

Vista aérea del estadio Quisqueya el sábado en la noche (Fotos servidas)

La gira había comenzado el año pasado y llegó al Estadio Quisqueya de Santo Domingo, este sábado y domingo.

Se trata de un espectáculo explosivo y con ritmo delirante, lleno de efectos y de imágenes en las pantallas led. Lleno también de canciones y de invitados.

Unas tres horas duró el show de Arcangel en la super tarima del Estadio Quisqueya.

Arcángel en otro cambio de vestuario predominantemente rojo

Lista de canciones

Después de un visual de presentación, entró Arcángel.

Comenzó a salir lentamente en el coro del tema, por medio del elevador hasta llegar arriba, fue cuando volteó hacia el público. Ovación. Y siguió cantando. Enseguida entró el Ferrari rojo e hizo Portobello.

A modo de bienvenida: «Oficialmente acaba de comenzar El show de La Maravilla», dijo. Cantó Pa que la pases bien, Amarte es esencial, Enamorado de ti, Sí.

Introdujo el Medley. Bonita, Chica virtual, Pamamiur, Agresivo, Pistolón. Siguió con No sé si se fue, desde una pasarela del lado derecho.

Entró la Filarmónica de Santo Domingo. Por amarte a ciegas. Despidió la agrupación y conversó con el público desde la pasarela izquierda.

Contigo quiero amores, Me prefieres a mí, Como tiene que ser, Hace mucho tiempo, Gucci boys club

y Tremenda sata.

Introdujo Flow violento. Luego narró la historia como dúo y presentó a de La Guetto, segundo invitado después de la Filarmónica. Traficando, Estamos aquí.

Luego Ven pégate, Aparentemente, Camuflaje, Mala conducta y Sorpresa.

Con Gigolo & Exece hizo Te robo y Barbie.

Otro invitado Justo Quiles con quien cantó Tusi.

Este domingo también estará Eladio Carrión.

Entonces vino lo que ha llamado un bloque dominicano con Don Miguelo en Mufle, Remix de Hola se Volvió; Marido e tu mujer.

Con panas urbanos dominicanos

Con Químico Utramega regaló Panamera. Hizo un clásico Capea el dough con Bulova, Nipo, Químico, Mozart, Poeta Shoellow Shac y El Mayor Clásico.

Con Amennazy & Chanty entregó Dios bendiga mi cone.

Con Vaqueró: Me siento solo, Mami qué tú tienes, No me da cotorra.

Con El Alfa A correr los Lakers.

El abrazo de el Alfa

Luego Si te veo. Con Sech: Por qué sigues con él.

Y entró en el segmento final con La Ocasión, Me ama y me odia, Ahora dice, Flow cabrón, Tú no vive así.

En los extremos finales: Me acostumbré, Bizarrap y La jumpa.