Cecilia García protagonizará la icónica comedia musical de Broadway Hello, Dolly! que será presentada por primera vez en el país en el mes de julio, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de Marcos Malespín-Estévez.

Esta puesta en escena no solo celebra la llegada de un clásico del teatro internacional, sino que resalta la excelencia del talento criollo en cada uno de sus aspectos artísticos y técnicos.

Cecilia García asumirá el emblemático rol de Dolly Levi, personaje que ha sido interpretado en escenarios internacionales por figuras de la talla de Bette Midler, Barbra Streisand y Concha Velasco. La elección de Cecilia, símbolo de elegancia, voz poderosa y dominio escénico, promete una interpretación inolvidable y cargada de matices.

Como si fuera poco, este montaje se apoya en un equipo creativo de primer nivel. La dirección general y la dramaturgia están a cargo del maestro Carlos Espinal, referente del teatro nacional e internacional, cuya vasta experiencia y sensibilidad teatral aportan profundidad y vigor al montaje. La dirección musical será responsabilidad del maestro Dante Cucurullo, compositor y arreglista de renombre, cuyas creaciones han elevado la música escénica dominicana a estándares internacionales.

La dirección coreográfica estará a cargo de la destacada bailarina y educadora Alina Abreu, fundadora de una de las escuelas de danza más prestigiosas del país, mientras que la dirección vocal recae sobre la soprano y pedagoga Paola González, con formación en Europa y Estados Unidos, quien aportará rigor lírico y excelencia interpretativa al elenco.

La escenografía recaerá en Ángela Bernal, mientras que la dirección artística, vestuario e iluminación serán concebidas por el propio productor Marcos Malespín-Estévez, arquitecto y fotógrafo con una destacada trayectoria en obras como La Jaula de las Locas; La Cenicienta, El Musical; Mamma Mia y el espectáculo Cecilia García: Vibrante.

“Hello, Dolly! es un musical que reúne todo lo que amo del teatro: grandes emociones, humor elegante, música inolvidable y un personaje central lleno de vida. Tener la oportunidad de montar esta obra en mi país, con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Será una experiencia escénica que marcará un antes y un después”, expresó Malespín-Estévez.

La historia de Hello, Dolly! sigue a Dolly Gallagher Levi, una casamentera carismática que decide encontrar un esposo… para ella misma. Con canciones como Put On Your Sunday Clothes, Before the Parade Passes By y el icónico tema Hello, Dolly!, la obra ha dejado huella en generaciones de espectadores desde su estreno en 1964.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets y la boletería del Teatro Nacional.