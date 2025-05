El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, proclamó que sólo está atento a su “cartón” con el firme objetivo de ganar las elecciones generales programadas para celebrarse en el año 2028.



Dijo que lo que hagan otros aspirantes a la Presidencia de la República, dentro y fuera de su organización política, no forma parte de su agenda en la actual coyuntura que vive el país.



Aseguró que el político que sale de concentración respecto a sus objetivos conectado al interés colectivo no gana procesos electorales, “razón por la que estoy atento a mi cartón, que el PLD”.



Sostuvo que trabaja intensamente junto a la mayoría de la dirigencia del PLD con la finalidad de obtener el triunfo en los comicios presidenciales y, de esa manera, retornar la etapa de progreso y bienestar en que vivían los dominicanos durante las dos décadas de gobiernos peledeístas.



Consideró que se hace urgente expulsar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en procura de poner fin a la situación de desasosiego que, a su juicio, esa organización política ha sometido al pueblo dominicano. García emitió esas consideraciones luego de sostener reuniones con los miembros del Comité Central del PLD que respaldan su proyecto político en las provincias Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.



Será presidente de la República



El dirigente político indicó que de acuerdo con los avances y el desarrollo que ha alcanzado su proyecto político, no tiene duda de que será el candidato y el próximo Presidente de la República. Precisó que durante sus recorridos por toda la geografía nacional ha comprobado que sus aspiraciones han generado entusiasmo y esperanza no sólo a lo interno del PLD, sino en la sociedad dominicana en general. l