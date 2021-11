Toxic Crow: "Voy a tener que irme de forma definitiva de RD"

El artista de música urbana, Luis Enrique Caonabo Mesa, mejor conocido como Toxic Crow, dijo en sus redes sociales que plantea irse del país ante la respuesta de las autoridades luego de haber golpeado con una correa a un supuesto ladrón que hurtaba los retrovisores de sus inquilinos.

Tras hacerse viral en un video difundido en las redes sociales, en el que el artista le propina una "pela con una correa" a un individuo mientras estaba atado, a quien acusa de haber irrumpido en el apartamento de su propiedad. Fue citado por la Procuraduría de la República.

"De ahora en adelante felicitaremos públicamente a los ladrones por su gran comportamiento y por su gran logro y buen ejemplo a la sociedad Dominicana". Dijo Toxic Crow en una publicación colgada en su cuenta de instagram.

El artista hizo publico en sus redes sociales, un video donde muestra a dos sujetos sustraerle los retrovisores a varios vehículos en el parqueo de un edificio.

"Este licenciado que está ahí dentro de mi edificio es el honorable intelecto de mi caso. Por el cual me satanizaron porque lo que debí hacer fue felicitar este hecho y sentirme orgulloso de estos robos. Y de que el penetre la seguridad de mis edificios y que tome prestado varios retrovisores de vehículos de mis inquilinos", indicó el artista.

En ese sentido, el artista expresó que tendrá que marcharse del país definitivamente, e irse a otro lugar donde se sienta mas seguro.

"Lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana con toda mi familia y vivir en un país más seguro donde no exista tanta doble moral y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano que sólo a sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo que el tiempo y los hechos me darán la razón. Aquí les dejo este otro video del individuo El que no tiene la gorra. Sostuvo Toxic Crow.

El artista relató que el individuo había desmantelado 9 carros en uno de sus edificios y que llevaba más de 40 robos en el sector de los corales del sur. Y que el desaprensivo había sido sometido a la policía por más de 30 robos de retrovisores y piezas de carros.