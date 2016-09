Rihanna habla de su nueva línea para Puma

NUEVA YORK (AP) — Rihanna dice que si los locos Addams fueran a hacer ejercicio en un gimnasio, usarían su nueva colección de ropa para Puma.

La línea otoño invierno 2016 de Fenty Puma by Rihanna hizo su debut el martes. La atrevida colección de piezas mayormente en blanco y negro incluye suéteres holgados y pantalones extra grandes, vestidos largos, tenis, pantuflas y tenis con tacón.

La cantante calificó su ropa y artículos, sean aptos o no para el gimnasio, como "algo evocadores".

"Me imagine que si los locos Addams hicieran ejercicio, esto es lo que usarían", dijo Rihanna en una entrevista con The Associated Press.

"Esta colección es algo oscura, pero muy grande y larga, todo es extra y me encanta", expresó. "Es algo que yo definitivamente uso todo el tiempo".

Rihanna lanzó la línea en tiendas pop-up de Foot Locker y Bergdorf Goodman en Nueva York, donde sus fervientes admiradores esperaron su llegada. Arribó vestida de Puma de los pies a la cabeza, con botas blancas hasta los muslos, falda larga negra y una chaqueta de atletismo.

La estrella de 28 años conversó sobre la nueva línea y cómo su estilo se inspira en la cultura de calle japonesa.

AP: ¿Oíste música mientras diseñabas esta línea?

Rihanna: Siempre estoy oyendo música, no importa lo que esté haciendo. La música definitivamente siempre es algo que mueve el estado de ánimo y la creatividad y te ayuda a congelarlo y escapar a otro mundo, pero no puedo a decir que ninguna de estas piezas sea específica con una canción o un álbum, simplemente nacieron de un sentimiento. Yo ya sabía lo que quería y sabía lo que quería ver y la dirección, pero de hecho aplicarlo a las siluetas y cosas que tenían que volver al atletismo, fue un reto que me encantó.

AP: ¿Cómo fue para ti diseñar una línea en comparación con salir a comprar ropa para ti?

Rihanna: ¡Dios mío, fue una gran diferencia! Cuando una sale de compras una también siente que está diseñando. Una va como, "me encanta esto, pero me gustaría que fuera más corto o que fuera morado, me gustaría que la tela fuera diferente", tú sabes. Una empieza ahí, pero tener que empezar desde cero, tan solo con una idea, y entonces ... una quiera hacer ajustes y se le ocurre algo más y quiere agregar o cambiar. Es divertido. Es como un océano, uno puede hacer cualquier cosa. Es como tener un gran lienzo y Puma definitivamente me dio mucha libertad creativa, así que fui afortunada en ese sentido.

AP: Dijiste que esta línea fue inspirada en la cultura de calle japonesa. ¿Recuerdas tu primer viaje a Japón? ¿Cómo fue eso?

Rihanna: Súper loco. Sentí que estaba en otro planeta por completo. Sentí que era la única de mi especie ahí. Fue tan raro. Y su moda, recuerdo que sentí que estaba viendo un video musical de hip hop. Los chicos querían ser como súper gánster, todo súper grande, todo enorme, genial. Pero las chicas, todas iban con botas altas y pantaloncitos cortos, atuendos súper lindos que yo sabía que venían de la cultura del hip hop. Fue genial ver eso. De hecho lo peor del viaje fue que ningún par de zapatos me quedaba. Tengo pies grandes y ellos no. Llegan como a la talla 6, eso es todo. Pero fue divertido. Y siempre, desde ese día, me ha inspirado el estilo japonés.

AP: Siempre has sido atrevida y segura en cuanto a tu estilo, y la gente dice que le gusta Rihanna "porque es tan real". ¿Siempre fuiste tan segura?

Rihanna: Creo que... siempre he sido tímida.

AP: ¿En serio?

Rihanna: Sí. Y no vas a creerlo, pero todavía me siento tímida y rara y me da miedo escénico. Incluso mientras venía para acá, estuve más temprano en Bergdorf, sentía mariposas en el estómago porque esto es como un escenario aunque no lo sea. ... Siempre he sido así, pero ... una se da cuenta que de no hay nada malo, que aunque sea raro, no es malo, ... y una está bien. ... No cambiaría nada. Tengo que mantenerme igual.

AP: Han estado tocando tus canciones y los fans las están cantando. ¿Qué sientes al ver eso aquí?

Rihanna: De eso se trata. ... Cuando ellos se aparecen, me dejan saber que estoy hacienda algo bien y eso me permite saber que están realmente interesados y que disfrutan lo que hago. Y ese es el premio.

