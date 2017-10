Danaes: a “Felices los 4” le puse el sazón que busca el dominicano

Con apenas dos años de carrea artística el intérprete salsero, Danaes goza de la aceptación popular, muy en especial en los últimos meses, luego de lanzar al mercado el sencillo “Felices los 4”, dado a conocer por el cantante urbano Maluma y el salsero boricua Marc Anthony.

Sobre el mismo, el joven de 26 años asegura que ha tenido más aceptación en su voz debido a que él le coloca “más sazón y la chispa que busca el dominicano en una canción”.

“Han surgido ciertas comparaciones con el tema que se hizo de Maluma y Marc Anthony, pero creo que el mío tiene el sazón, esa chispa que busca el dominicano en una canción y eso le ha servido de ventaja. Sin faltarle al respeto a esos grandes exponentes como son Marc y Maluma que son intérpretes internacionales, pero el público dominicano hasta ahora el mío es que ha acogido”, expresó durante una conversación con elCaribe.

La idea de cantar ese tema, que fue escrito por el cantautor venezolano Servando Primera, y por Mario Cáseres y Miky La Sensa, fue del mismo Danaes, por entender que el público joven le demandaba hacer un cover urbano, luego del éxito de su sencillo “6 AM”, que también se desprende del género urbano.

¿Su objetivo?, bueno, buscar que la juventud que escucha música urbana se integre a la salsa y además como intérprete joven de ese género, asumir el compromiso de darle frescura y modernidad.

“Fui el primero en grabar ‘Felices los 4’ en salsa”, subrayó y se mostró contento debido a con poco más de dos meses en el aire, el tema “está sonado muy bien en las discotecas, está bien posicionado en las plataformas digitales”.

Gana con las críticas

Acerca de las críticas que ha recibido tras la grabación de este tema, el intérprete de “Eres mi verdad”, fue enfático a en decir que “las críticas lo mantienen” y que tiene bien claro que no siempre deben ser buenas.

“De eso se basa el artista porque por el simple hecho que te critiquen, el ganador sigo siendo yo y hay que estar abiertos, sino no vale de nada”, indicó Danaes.

Sus orígenes

Al ser cuestionado sobre el porqué prefiere el género salsa, siendo tan joven y en un momento en que la música urbana está en su mejor momento, Danaes expresó que viene de una raíz que escucha salsa, y creció escuchando ese género tropical.

“Eso fue lo que yo consumí musicalmente hablando, especialmente los exponentes de 1990, Yiro López, Frankie Ruiz, Anthony Cruz, entre otros, que interpretan salsa erótica, romántica. Eso es lo que me gusta, no voy a cantar algo que no siento, canto lo que me sale”, sostuvo.

Manifestó que además de ser romántica, la salsa tiene la ventaja de ser bailable y es elegante, aunque reconoció que es más cantante que bailarín.

Danaes Rafael Núñez López, nombre pila del cantante, aplaudió el trabajo que realizan sus pares salseros criollos y resaltó el esfuerzo que realizan, hasta el punto de que ya se está empezando a ver en los temas inéditos que lanzan.

En ese sentido, anunció que enero próximo verá la luz “Dime cómo”, un tema de su autoría, compuesta por Noe Piano.

Nuevos colores

Secundó lo expresado por el maestro Víctor Waill, a este diario, quien indicó que ya es tiempo de buscar colores diferentes para la salsa para que ese género pueda seguir expandiéndose.

Mostró respeto hacia Waill e informó que fue arreglista de “Felices los 4”, “6 AM” y de otros de sus temas.

Hizo un llamado a la juventud a educarse, estudiar, luchar por sus sueños con disciplina y perseverancia y a no ser ingratos.

“Cuando eres perseverante y disciplinado la vida te puede regalar muchas cosas” acotó.

Por eso, el joven intérprete es un soñador y lo hace en grande, en cinco años se ve en los escenarios de importantes premiaciones como lo son Lo Nuestro y Billboard Music Awards, poniendo en alto la bandera dominicana.

“Entiendo que solo es cuestión de trabajar y saber mover las fichas, majarse y mantener la calidad de la música”, manifestó.

Colaboraciones:

Para Danaes sería un honor poder grabar un tema con Juan Luis Guerra y José Alberto, “El Canario”, porque entiende que con estos exponentes se puede aprender mucho culturalmente, tienen mucha clave, mucho swin.

Mientras que a nivel internacional sueña con grabar junto a Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivera, porque a su juicio son personas muy influyentes en la música.

Proyectos:

A mediados de noviembre próximo, Danaes emprenderá su primera gira promocional por Panamá, Colombia y Perú.

Para ese mismo mes tiene previsto concluir los trabajos de su primera producción, compuesta por 12 temas, tres de ellos inéditos.

El 12 de octubre se encargará de poner la parte musical en el concurso de belleza Reina Coral, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña –Unphu-.