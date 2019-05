Fefita La Grande aún no se siente preparada para casarse

Celebridad._ La merenguera típica Fefita La Grande, quien está comprometida con su novio, Miguel Antonio Viñas (Miguelito), desde septiembre del 2018, dijo que no se ha casado porque o se siente preparada.

En un mensaje que colgó a Instagram junto a una sensual foto encima de un antiguo caro rojo, en el Monumento de Santiago, “La Gran Soberana”, informó que por esa razón aún no tiene fecha para la tan esperada boda.

“Vienen muchas sorpresas de La Soberana para ustedes y ah aún no hay fecha de boda, pero sí me casaré cuando sea el momento y cuando me sienta preparada”, escribió la intérprete de “Vamos a hablar inglés”.

Tras dar los buenos días, Manuela Josefa Cabrera Tavares, nombre real de la artista, dijo sentirse muy agradecida de Dios por todo el amor y el cariño que ha recibido por los santiagueros.