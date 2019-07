Carlos Cepeda: “¿cuáles son las mieles que tiene Acroarte para que todos queramos matarnos?

Gremio.- A raíz de la juramentación del periodista Alexis Belté como el nuevo presidente de la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte) en medio de una intimación interpuesta por Fausto Polanco, Carlos Cepeda Suriel, presidente de la Junta Electoral esa entidad, explicó que ese acto judicial no detiene un proceso.

Aclaró que si un tribunal falla a favor de Polanco la nueva directiva debe recesar de manera inmediata.

“Si un tribunal dice que es correcto lo que se hizo, la validación de ese voto nulo, continúa la directiva entrante; un tribunal dice lo contrario, pues la directiva recesa de inmediato. No hay complicación, el problema es que se ha querido ver todo esto como un volcán y no es así (…)”, explicó Cepeda Suriel.

Te recomendamos: Juramentan a Alexis Beltré como nuevo presidente de Acroarte

Apuntó que no importa que haya una intimación , ni que se esté en un proceso judicial, “se hizo la juramentación con la anuencia y la autorización del cuerpo de abogados que tiene Acroarte, encabezado por el Trajano Potentini, y él mismo que me dijo: pueden juramentar porque eso no detiene nada. comunicación.

A juicio del también locutor todo lo que ha hecho la plancha azul encabezada por Polanco está en su derecho, exceptuando que “pusieron en mis labios, en mi boca cosas que nunca dije y presentaron declaraciones mías editadas; yo dije el mismo día que se contó en acroarte que había un empate provisional, que por primera vez se daba en la historia de Acroarte, ponen esas declaraciones mías y editan la palabra provisional”.

Asimismo, llamó al equipo de Polanco a entender que “no es verdad que un voto nulo no puede ser revisado (…)”

Cepeda Suriel se preguntó “¿cuáles son las mieles que tiene Acroarte para que todos queramos matarnos por llegar a Acroarte y llevarnos entre las patas de los caballos la membresía y la institución?” y consideró que si Premios Soberano no existiera, nadie buscara ser presidente de ese organismo.

Se quejó demás porque Polanco solo muestra el “voto nulo” de Nueva York porque se marcó dos veces, sin embargo, no presenta uno de aquí que también fue marcado igual y le otorgado debido a que la intención del voto era para la plancha azul. Lo llamó a presentar los dos votos.

El periodista Alexis Beltré fue juramentado la noche del lunes como nuevo presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), para el período 2019-2021, junto a su equipo.