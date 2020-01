Carolina y Domingo bailan pegados en DN

La competencia entre los candidatos del PRM y el PLD por el control de la Alcaldia del Distrito luce muy reñida

Muchos tienen muy clara su simpatía política, otros tienen dudas y buena parte ni siquiera tiene idea de los nombres de los seis candidatos que compiten por la Alcaldía del Distrito Nacional en las próximas elecciones municipales del 16 de febrero, a pesar del gran despliegue propagandístico dispuesto en las principales calles y avenidas de la demarcación geográfica que acoge a la capital dominicana, y que acapara la atención de los medios masivos y alternativos de comunicación.

Carolina Mejía, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Domingo Contreras por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Hugo Beras por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Jhonny Ventura por La Fuerza del Pueblo, Bartolomé Pujals por Alianza País; Michael Miguel Holguín, por el Partido Socialista Verde (Pasove) y Marcel Font Frías por el Partido Demócrata Institucional (PDI) compiten por conquistar el voto de casi un millón de electores, que convierten al Distrito Nacional en la plaza electoral más codiciada.

Desde el bullicioso parque Enriquillo y en las populosas calles de Gualey, hasta los condominios del exclusivo Ensanche Naco, los munícipes reclaman prácticamente lo mismo: mejora de la recogida de la basura, acondicionamiento de los mercados, regulación del transporte y la circulación vial y mejora del alumbrado público para garantizar la seguridad ciudadana.

Radhamés Ramos tiene un puesto de libros usados en el parque Enriquillo y considera que sin importar el costo político, ya es hora de que las autoridades municipales enfrenten con determinación el desorden que por décadas ha imperado en la Duarte con París, enclave comercial que, según dice, “se ha arrabalizado de forma asquerosa”. Destaca que la cantidad de buhoneros diseminados en la zona se vio multiplicada el pasado mes de diciembre, dejando apenas un carril para la circulación peatonal y haciendo del lugar, terreno fértil para los carteristas.

“Para resolver esos problemas, para mí, la más indicada es Carolina, es la más sana, la que me da más confianza”, destaca el hombre, quien también pondera las propuestas de Bartolomé Pujals y Hugo Beras. “Tienen buenas propuestas, pero no tienen plataforma”.

En el emblemático parque, donde regularmente se producen animadas tertulias entre residentes de mediana edad de los sectores contiguos, como San Carlos y Villa Francisca, se desarrolla una conversación en torno a las elecciones municipales. “Aquí todavía no estamos preparados para una mujer sindica”, dice uno, mientras otro le refuta que la candidata del PRM tiene méritos suficientes para el puesto. “¿Cómo qué no? Si los hombres pueden, las mujeres también”, afirma Julio César Lugo.

Sin embargo, para Armando de Óleo la mejor propuesta para la capital la tiene Domingo. “Cuando yo lo oí hablando del proyecto de rescatar la avenida Mella, me gustó. Por él es mi voto”.

Ylenny Gutiérrez, estudiante de mercadeo, residente en el barrio 24 de abril, prefiere a Carolina aunque resalta que se debe mejorar la recogida de basura y la gestión de los mercados. Jorge de los Santos, motoconchista en la parada ubicada en la calle Caracas esquina Duarte, también dice que votará por la candidata del PRM.

La estilista Magdalena Portorreal, quien trabaja en un salón de belleza en el sector Don Bosco, pero reside en Villa Juana, considera que Domingo es la mejor opción para mejorar la recogida de basura y aumentar la seguridad en las calles.

En cambio, Víctor Segura, plantea que Hugo tiene buenas propuestas para el maneo de los desechos sólidos, la desarrabalización de la Duarte con París y la mejora del tránsito.

Sin embargo, para el periodista Domingo Bueno Paulino, residente en La Ciénaga, Domingo tiene la experiencia y la capacidad para convertir al Distrito Nacional en una ciudad limpia y organizada, tal y como ha sucedido en Santiago, durante la gestión de Abel Martínez.

“Un alcalde no solo es responsable de recoger la basura, sino que también tiene que ver con un conjunto de temas, como son la seguridad ciudadana, la defensoría de los espacios públicos, la eliminación de barreras arquitectónicas de las aceras, que muchas veces son obstaculizadas por carros y negocios que irrespetan al peatón, entonces yo creo que Domingo representa el cambio que hay que hacer”, afirma.

Preocupan los mercados, los tapones y la basura

Yesenia Acevedo, en Gualey, no está segura por quien va a votar, pero entiende que se deben mejorar los mercados. Yoselin Valerio, dueña de un colmado, califica como una pérdida de tiempo el ir a votar. “Domingo sabe lo que hay que hacer y tiene la capacidad para intervenir la ciudad”, dice Osvaldo Evangelista. Romelio de los Santos no tiene claro por quién votará porque, según dice, “son todos malos”. Al ser consultado en el parque Arboleda de Naco, Rafael Vásquez opina que Hugo Beras tiene la mejor propuesta. “Por ejemplo, con el tema de la movilidad pública y el manejo de los desechos sólidos”. En el sondeo realizado por elCaribe, 23 personas dijeron que votarán por Domingo; 20 por Carolina; 6 por Hugo, 5 por Jhonny y 17 dijeron que no saben por quién votarán.