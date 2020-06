View this post on Instagram

La periodista Gabriela Melo reveló que dio positivo a la prueba de coronavirus, pero que los síntomas han sido leves. Dijo que sus primeros síntomas fueron congestión nasal y dolor de cabeza, los cuales dijo son normal en ella debido a que sufre de sinusitis. . . “Al cuarto día me dio fiebre y por eso tomé la decisión de solicitar la prueba, que electivamente salió positiva”, explicó en un video que colgó a Instagram. #elCaribe . Amplíe esta información en el link que está en nuestro perfil