Cuesta Libros celebra autores destacados en un impulso a la cultura en el mes de julio

SANTO DOMINGO. - Reafirmando su compromiso con el aporte a la cultura, Cuesta Libros invita a cultivar la lectura, compartiendo contenido para el mes de julio, celebrando así el natalicio de destacados autores.

En esta ocasión, Hans Kuehn, Vicepresidente de Cuesta Libros, anunció que, aprovechando que el mes de julio coincide con el nacimiento de tres autores de renombre, CuestaLibros recomienda algunos libros para incentivar la lectura y dar a conocer estas obras como una forma de entretenimiento y piezas fundamentales de la literatura.

El recorrido literario inicia el 3 de julio, conmemorando la fecha de nacimiento del escritor checo Franz Kafka. Nacido en 1883, Kafka es el autor del clásico "La Metamorfosis" disponible en dos ediciones (original y su traducción al español). Frank Kafka fue un novelista bohemio, ampliamente considerado como una de las principales figuras de la literatura del siglo XX. Su obra fusiona elementos del realismo y lo fantástico, y de sus frases más célebres está la que dice que, “un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros”.

Continuando el 6 de julio, se conmemora el nacimiento de la pintora mexicana surrealista Frida Kahlo, Cuesta Libros recomienda “Kahlo (Ba-Art)”, que explora las obras de la artista a través de los años.

El 12 de julio se celebra el natalicio y la obra del poeta chileno Pablo Neruda, quien nació en 1904. Ganador del premio Nobel en 1971, es el autor de frases como, “Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”. Su cumpleaños será recordado con obras como “Neruda. Antología General (RAE)” y “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”.

