Anuncian Premio 1ro. De Agosto; reconocerá a las mejores producciones audiovisuales RD

Premio 1ro. De Agosto reconocerá a las mejores producciones audiovisuales de la República Dominicana Esta premiación será anual y también distinguirá a conductores y productores de TV que laboran en el extranjero. Santo Domingo. Las mejores producciones audiovisuales hechas para la televisión de la República Dominicana serán galardonadas en el Premio 1ro. De Agosto, una premiación anual que busca reconocer e incentivar el trabajo de calidad realizado por conductores, productores y técnicos que laboran tanto en el país como en el extranjero. Así lo dio a conocer este sábado 1ro. De Agosto Juan Carlos Albelo, Productor del Premio, en un video publicado en las cuentas @premioprimerodeagosto, donde explicó que este evento contará con el “Gran galardón 5 de la tarde” al programa de mayor popularidad del año, cuyo nombre se debe a la hora en que se encendió la televisión en la nación caribeña y se difundió el primer programa. El 1 de agosto de 1952, hace 68 años, la República Dominicana escogió a “Romance Campesino”, como el primer programa que transmitiría el tercer canal de televisión de Latinoamérica, La Voz Dominicana, a las 5:00 Una producción elaborada por el cuadro de comedias de la emisora La Voz del Yuna. Juan Carlos Albelo, explicó que el propósito de Premio 1ro. De Agosto es fomentar la calidad en televisión y sus actores, a través de valores como la honestidad, transparencia y justicia, especialmente en un momento en que se necesita resaltar el criterio con el que se hacen muchos programas en la pantalla chica del país. Esta distinción, organizada por la empresa productora de televisión y eventos Industria De Contenido, se realizará el 5 de octubre del 2020 en y contará con la conducción de @juliecarlofanpage @lunazoila @miralba @georginaduluc @sergiocarlo @jcpichardo01 Para conocer los detalles y nominados al Premio 1ro. De Agosto se puede acceder a la web premioprimerodeagosto.com y las redes sociales @premioprimerodeagosto. El jurado: @taniabaezhg @juanlamur @raulcamiloa @angelitaelmudesi @leonelliriooficial @handrysantana @alezerep @williamvargas @juanditren @augustosocias #ernestoquiñonez #RhinaHerrera