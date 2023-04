Email it

Santo Domingo – ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte sobre una estafa para invertir dinero que comienza como una relación amorosa. La misma se denomina “Pig butchering” y consiste en tomar la iniciativa y contactarse con un tercero para ofrecer algo y despertar interés de la otra parte. No solo son llamadas telefónicas, sino a través de correos electrónicos y apps de mensajería. En algunos tipos de fraude en línea estos contactos pueden comenzar con algo tan inocente como un mensaje que aparenta haber sido enviado por error. Sin embargo, este “error” esconde una intención maliciosa.

Las estafas románticas que muchas veces comienzan en aplicaciones como Tinder, mensajes que llegan a través de redes sociales o en sitios de citas provocó en países como Estados Unidos pérdidas por una suma cercana a los 1.300 millones de dólares en 2022. Fueron casi 70.000 las personas que denunciaron haber sido víctimas de este tipo de fraude con pérdidas económicas que en promedio fueron de 4.400 dólares. Una víctima en particular perdió hasta 2,5 millones de dólares tras ser engañada para invertir en criptomonedas. Cabe destacar que estas cifras no dimensionan por completo la magnitud del problema, ya que muchas víctimas no realizan la denuncia porque se sienten avergonzadas.

“En los últimos años aumentaron las estafas que utilizan los mensajes directos como forma de establecer una relación con personas, para luego engañarla de alguna forma. Este tipo de estafas se han denominado como Pig Butchering, que en español se traduce como “matanza de cerdos”. El nombre proviene de la práctica de engordar un cerdo con el propósito de luego sacrificarlo y consumir o comercializar la carne. En términos digitales, la “carne” sería el dinero”, agrega Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.