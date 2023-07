Intenta convertirse en el octavo taponero con 40 o más rescates, 100 o más ponches y efectividad por debajo de 2.00

El lanzador dominicano de los Orioles de Baltimore, Félix Bautista, ha sido claramente el relevista más dominante de las Grandes Ligas (MLB) en el 2023 y si logra mantener el ritmo en los últimos dos meses de la temporada, entonces pondrá su nombre en los libros de historia.



En su segunda temporada con los Orioles, Bautista, que exhibe una minúscula efectividad de 0.92, encabeza la Liga Americana con 28 salvamentos (empatado con Jordan Romano, de los Azulejos de Toronto) y a todos los relevistas de las ligas mayores con 96 ponches.



Desde que se creó la estadística del juego salvado en 1969, ningún lanzador con 40 o más salvamentos juntó 100 o más ponches y un porcentaje de carreras limpias por debajo de 1.00 en una misma temporada.



Eso es algo que ni siquiera Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos, ni ningún otro relevista, ha podido lograr. El que más cerca estuvo fue el derecho estadounidense Craig Kimbrel, quien en el 2012, con los Medias Rojas de Boston, consiguió 42 salvamentos, ponchó a 116 y tuvo efectividad de 1.01.



En total, 19 lanzadores combinaron 40+ rescates y 100+ ponches en una temporada. Del grupo, además de Kimbrel, otros cinco terminaron con efectividad inferior a 1.50: John Wetteland (1993), Eric Gagné (2003), Greg Holland (2013), Kenley Jansen (2017) y Kirby Yates (2019).



“No me he puesto a pensar en eso, solo estoy tratando de vivir el momento, el día a día”, dijo Bautista. “Cada vez que me dan la oportunidad, trato de hacer un buen trabajo. No estoy enfocado en los números. No quiero desenfocarme de mi misión. Vivo el momento”, agregó.



Bautista, de 28 años, fue una de las grandes revelaciones del béisbol la temporada pasada, en su debut en la MLB. El derecho de Santo Domingo tuvo efectividad de 2.19, con 15 rescates y 88 ponches en 65.2 entradas, una media de 12.1 por cada nueve entradas.



Esta temporada, el gigante de 6-8 y 285 libras saltó a otro nivel, al poner marca de 5-1 y limitar la oposición a 23 hits y cinco carreras limpias en 49.0 episodios, lo que ayudó a los Orioles a alcanzar el primer lugar en la División Este del joven circuito por primera vez desde el 2014.



El quisqueyano tuvo victoria o salvamento en 33 de sus primeras 45 apariciones, o en el 73.3% de sus participaciones, el cuarto mayor porcentaje en la historia de los Orioles, de acuerdo a Elias Sports Bureau. Jim Johnson (74.6%), en 2012, Randy Myers (77.0%) en 1997 y Lee Smith (82.9%) en 1994, son los primeros.



Bautista, quien participó este mes en su primer Juego de Estrellas, fue elegido Relevista del Mes de la Liga Americana en abril y junio, encabeza a sus colegas con 2.9 bWAR. Con 96 ponches a 189 bateadores y un promedio de 17.63 por nueve innings, además, busca ser el primero de su clase que poncha a dos bateadores por cada tres outs en una temporada.



Pero incluso si no consigue mantener su promedio de efectividad por debajo de 1.00, Bautista estaría feliz si supera el umbral de los 40 salvamentos y se une al grupo de dominicanos que lo hicieron anteriormente: Jeurys Familia, Francisco Cordero, José Valverde, Fernando Rodney, Armando Benítez, Alex Colomé, José Mesa, Antonio Alfonseca, Rafael Soriano, Emmanuel Clase, José Jiménez y Neftalí Féliz. “Sería muy especial”, dijo Bautista. “Los seguía, eran de mis lanzadores favoritos. Pertenecer a ese grupo me haría sentir muy satisfecho”, agregó.